Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 17 al 19 marzo 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Venerdì 17 marzo

San Patrizio: dove si festeggia a Vicenza e provincia. E' consuetudine vestirsi di verde e celebrare questa giornata con una buona birra Irish.

Broadway Express, musical: pronti a scatenarvi con “Grease”, “Chicago” e “Mamma Mia”

Beppe Braida, il grande comico di Zelig a Valdagno

'Buoni da morire' con Debora Caprioglio ad Arzignano

'Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere' al Teatro Comunale di Lonigo

Manifestazioni

Festival Internazionale degli aquiloni “Con il naso all’insù” a Rosà. Appuntamento nei meravigliosi prati di Borgo Tecla per due giornate ricche di spettacoli ed intrattenimento.

Sagra di San Giuseppe e Festa dei Fiori. Colori, sapori e profumi riempiranno le vie del centro di Cassola. Numerosi espositori di artigianato artistico e hobbistico, creativi, produttori locali, enogastronomia, articoli vari, florovivaisti e molto altro.

Sagra dell’Addolorata a Zugliano. Fiera mercato, artisti di strada, stand gastronomici, musica, luna park e tanto divertimento, e ovviamente l'immancabile Porchetta Zuglianese, cotta allo spiedo.

Sagra di San Giuseppe a Zanè. Mercatino con numerose bancarelle, spettacoli, giochi di una volta, pony e un ricco stand gastronomico.

Festa del Papà a Tonezza del Cimone. Giochi, laboratori per bambini, musica, sculture.

Carnevale di Primavera ad Alte Montecchio. Sfilata dei carri, majorette e la banda.

Lonigo Wine & Beer Festival: tre giorni dedicati a vini, distillati e birre artigianali.

SbittArte: 20 anni di pittura su ceramica a Bassano. Venerdì, sabato e domenica, maestri e neofiti, curiosi e amatori, possono sperimentare l’uso di pennelli e colori su una piastrella, opere a più mani che si evolvono nel corso della serata, stratificando stili e disegno, cromie e schizzi.

Spettacoli

I grandi successi dei Pink Floyd a Piovene Rocchette. Canzoni intramontabili, se pensiamo che quest’anno è il 50° di The Dark Side of the Moon.

La vita di Borsellino in scena a Cassola. Paolo, un uomo tutto d’un pezzo, un uomo che non accetta compromessi, un uomo dal forte rigore morale, un uomo semplice diventato eroe, il cui lavoro però non è ancora finito.

'Madre': il figlio e una mamma contadina, un dittico al Teatro Astra di Vicenza.

"La Maria Zanella" al Teatro Comunale di Orgiano. Una casa con una riga nera, quella lasciata dall'alluvione del Polesine nel 1951. E oltre quella riga nera, le paure, le angosce e le malinconie della Maria Zanella, che in quella casa è nata e vissuta.

'Notte di magia' con i più grandi maghi d'Italia a Montebello

Escursioni

Bassano medievale: passeggiata nel cuore cittadino. Dalla torre civica, al camminamento degli Ezzelini, per scoprire un momento storico di grande importanza per la città del Grappa.

Escursione nelle Piccole Dolomiti: al tramonto tra Sengio alto e Carega. Il ritmo dei passi, accompagnati dal chiarore della luna e delle stelle, saranno scanditi da momenti di silenzio ed ascolto. All’arrivo presso il rifugio Campogrosso, per chi lo desidera, sarà possibile cenare.

Escursione al Grande Faggio del Broca, il più maestoso dell’Altopiano.

Acqua e fontane nella Valle di Calto: escursione sui Colli Berici.

Valbrenta tra eremi e tabacco: escursione da Campese all'eremo di San Bovo lungo l'alta Via del Tabacco.

Passeggiata al tramonto sui Colli Berici. Conclusione presso l’agriturismo “Al vecio Magazin” con una gustosa cena.

In città

Spazio casa in Fiera a Vicenza, ingresso gratuito

Scopri Vicenza, un capolavoro di città, visita guidata ogni sabato

Visita guidata alla mostra "I creatori dell'Egitto Eterno"

Vicenza e i suoi sotterranei, visita guidata esclusiva

I segreti della Rotonda, visita guidata. La residenza più amata dagli studiosi di Andrea Palladio per la sua perfezione.

'Papà portami al museo': ingresso scontato a Palazzo Leoni Montanari

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato.

'Gioielli e amuleti, la bellezza nell'antico Egitto' al Museo del Gioiello di Vicenza.

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Porte del Pasubio 1916-2022, dalla città della guerra al Rifugio Papa. L’esposizione ricostruisce e racconta centocinque anni di storia di Porte del Pasubio: la città della guerra; il rifugio; la scoperta della montagna e la nascita dell’alpinismo; il turismo che diventa di massa

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

