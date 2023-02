Beppe Braida, il grande comico di Zelig a Valdagno

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Beppe Braida, il grande comico di Zelig e Colorado arriva per la prima volta al Teatro Super di Valdagno.

Uno spettacolo che racconta le manie degli italiani da Nord a Sud e come questi vivano le nuove tecnologie! Una serata di puro divertimento con una punta di riflessione che vuole farci riflettere anche sul rapporto a volte strano che tendiamo ad avere con i social ?

Teatro Super di Valdagno - Venerdì 17 marzo ore 21.00

Biglietti online su www.teatrosuper.it | www.ticketone.it o presso le rivendite fisiche di:

Filmusica - Viale Trento 37, Valdagno (VI)

Liberalibro - Viale G. Marconi 6, Valdagno (VI)

Libreria De Franceschi - Via Lungo Agno Manzoni 7, Valdagno (VI)



Per info: www.teatrosuper.it o al numero 351 715 2491 (anche WhatsApp)