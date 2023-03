“Lonigo Wine & Beer Festival” è un progetto ideato da FEshion Eventi in collaborazione con Lonigo Expo. Un festival dedicato a vini, distillati e birre artigianali, si svolgerà Venerdì dalle 16 alle 23, Sabato dalle 16 alle 23 e Domenica dalle 11 alle 22. L’ingresso alla manifestazione è gratuito, ma per accedere alla degustazione dei vini si dovrà acquistare un ticket di 12€ che comprenderà 10 talloncini da utilizzare per scegliere i vini e i distillati che più si preferiscono. Nell’area dedicata alla birra saranno proposte degustazioni guidate con diversi assaggi di birra artigianale oppure si potrà scegliere di acquistare la singola birra direttamente dal mastro birraio. Saranno proposte diverse tipologie di birre tutte da gustare, accompagnate da numerose proposte in stile street food: hamburger, fritti, pizza, hot dog e piatti tipici. Verranno organizzati incontri di approfondimento sulla birra, come si produce, le tecniche per spillarla al meglio e tanto altro. Sarà possibile partecipare a Masterclass e degustazioni guidate da esperti di settore.

Acquistando il ticket sul sito www.feshioneventi.it a partire dal 20 Febbraio 2023, il ticket costerà solamente 10€ invece che 12€ e comprenderà: - 1 Portacalice - 1 calice di vetro (cauzione di 5€) - 10 talloncini con cui scegliere la propria degustazione