Apertura Cammino di Ronda a Marostica

Si tratta di uno dei percorsi panoramici più amati dai turisti. Facilmente praticabile, conduce a visitare la parte alta della Città Murata, passando per Piazza Ortigara in Borgo Giara, l’originario insediamento di Marostica. Entrando per Porta Bassano si seguono da vicino le possenti mura scaligere, portandoci verso la Chiesa dei Carmini, per poi imboccare, in mezzo ad un'ampia ed ombrosa piantagione di ulivi, il sentiero del Monte Pausolino che conduce al Castello Superiore. Da qui si ritorna al punto di partenza ritornando sui propri passi oppure prendendo il sentiero “Antica Strada dei Frati”, così denominato perché collegava le pievi poste lungo il tragitto che andava dalla riva destra del Brenta fino a Thiene. Lo si imbocca appena usciti dalla Porta Est del Castello Superiore e discendendo a nord del maniero seguendo l'apposita segnaletica.

Apertura del Cammino di Ronda

Tutte le domeniche e i giorni festivi, da marzo a novembre, vi aspetta il Cammino di Ronda sulle mura di Marostica!

Orario: dalle 10.30 alle 17.30

Tariffe: Adulto €5,00 - Ridotto €3,00 (under 14)

possibilità di acquistare Biglietto Cumulativo (Castello Inferiore + Cammino di Ronda) presso la biglietteria del Castello

per maggiori informazioni:

Associazione Pro Marostica

Piazza Castello, 1

0424 72127

info@marosticascacchi.it

