Escursione guidata a Calà del Sasso, lungo i 4444 gradini e percorso ad anello

Domenica 14 aprile 2024 dalle 10:00 alle 15:00

Escursione guidata storico naturalistica lungo i 4444 gradini e percorso ad anello.

“Lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che ti porta al grande vecchio della montagna, lassù sull’Altopiano di Asiago. Quattromilaquattrocentoquarantaquattro gradini, ripidi da bestie, faticosi già a nominarli. Partono dalla Val Brenta, sotto picchi arcigni, nel punto dove la valle - per chi viene da Bassano - sembra spaccarsi in due, all'altezza di un paese chiamato Valstagna, con la sua muraglia di vecchie case a filo d'argine. L'erta prende la spaccatura di sinistra e brucia in un lampo 810 metri di dislivello. Si chiama «Calà del Sasso», ed è una delle opere più fantastiche delle Alpi.” Paolo Rumiz

Il percorso ha inizio presso un tipico paesino di montagna (Sasso di Asiago) che ci si lascia alle spalle per scendere lungo un sentiero che attraversa boschi di faggi e carpini, un piccolo ghiaione e ci conduce verso Valstagna.

In salita si affronteranno i 4444 gradini di pietra, già percorsi chissà quante volte da merci, persone e animali, un patrimonio storico unico.

Immersi nel verde brillante delle foglie di faggio si percorre questa antica strada che mette in comunicazione la Val Brenta con l’Altopiano dei Sette Comuni raccontando le tradizioni e la cultura del commercio locale nei secoli.

META: Calà del Sasso - Sasso di Asiago - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 4 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, ma richiede un minimo di preparazione fisica e di dimestichezza con le escursioni in ambiente montano. La discesa si svilupperà tra qualche breve tratto di strada asfaltata, strade sterrate e sentieri di montagna, mentre si salirà percorrendo l’antica scalinata della Calà del Sasso. Il dislivello in salita è inferiore ai 550 m, è presente un unico breve tratto esposto.

DA PORTARE CON SÉ: SCARPONI DA MONTAGNA, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, zaino con acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1L), eventualmente un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, PRANZO AL SACCO!

Consigliati bastoncini da trekking.

COSTO: 20€ a persona per l’escursione guidata, 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni e gli abbonati.

LUOGO DI RITROVO: ore 10:00 al parcheggio di Via Lova, Sasso, Asiago VI

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com