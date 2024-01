Carnevale a Bassano, il programma 2024

l Carnevale per Bassano del Grappa è una vera istituzione, una tradizione che, per la ricchezza del suo programma e per la qualità degli eventi organizzati, ha valicato i confini della cittadina vicentina attirando visitatori e partecipanti da tutto il Veneto e non solo.

Domenica 13 febbraio 2024 il centro storico di Bassano sarà invaso nuovamente dalla sfilata dei carri allegorici che assegnerà il Nason d'oro. A partire dalle 14.30, da via Velo a Piazzale Cadorna, con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Alle 18 saranno premiati i migliori cinque carri decretati dalla giuria tecnica, scelti per la realizzazione, per i movimenti, per le coreografie ed i costumi. Martedì grasso, protagoniste in Piazza Libertà le mascherine che parteciperanno al concorso bautina d’argento.

Domenica 11 Febbraio 2024 - Da via Velo in Centro Storico. Ore 14.30: SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI e gruppi mascherati valida per il concorso “Nason d’oro 2024”.

Martedì’ 13 Febbraio 2024 - Piazza Libertà - Concorso “BAUTINA D’ARGENTO”