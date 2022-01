Ogni giorno tutti i mercati in città e in provincia di Vicenza

I mercati possono subire variazioni per misure anti covid.

I mercati rionali sono una tradizione che conserva nel tempo il suo fascino. Non solo buoni affari, ma anche socialità, scoperta dei prodotti di stagione, delle tipicità del territorio, del folklore, una occasione di vitalità nel centro storico.

Il commercio su aree pubbliche nella provincia di Vicenza, realtà viva e consolidata da secoli e mantentiene inalterata la sua importanza e la forza di attrazione. Ai mercati settimanali di più antica tradizione si sono aggiunte, negli ultimi anni, altre piazze, altri punti vitali di aggregazione, nei quartieri, nelle frazioni o nei comuni di minori dimensioni.

La presenza di un mercato non significa solamente attività commerciale ma rappresenta anche un significativo momento di vita sociale, di relazione e contatto fra la gente, e spesso contribuisce ad attrarre turisti in cerca del "sapore" del posto.

Elenco dei mercati nelle varie zone della città di Vicenza

Martedì:

piazze centrali: in piazza dei Signori settore non alimentare e in contra' Garibaldi settore alimentare;

in piazza delle Erbe "Mercato di campagna amica" – gestito direttamente da Coldiretti Vicenza;

in zona Ferrovieri, parcheggio di via Baracca.

Mercoledì:

in zona polisportivo, via Goldoni;

in piazza delle Erbe "Mercato Fiori e Orti" - gestito dalla Associazione "Botteghe di Piazza delle Erbe";

in zona Maddalene, via Cereda.

Giovedì:

mercato centrale in piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio, contra' Garibaldi e piazza Duomo;

in piazza delle Erbe - mercato settimanale produttori agricoli;

in viale Roma, contra' Pescherie Vecchie, piazza Castello;

in piazza San Lorenzo;

in piazza delle Erbe "Mercato fiori e orti" - gestito dalla Associazione "Botteghe di Piazza dell Erbe".

Venerdì:

in zona San Pio X, via Fabiani;

in zona Riviera Berica, via Rosselli;

in zona Laghetto, via dei Laghi.

Sabato:

in zona Villaggio del Sole, via Granatieri di Sardegna;

nel piazzale antistante al Mercato Ortofrutticolo, via del Mercato Nuovo;

in zona Bertesinella, via Cà Balbi;

in piazza Matteotti "La Piazza del Bio" – gestito direttamente dai produttori biologici.

Domenica:

in via Prati "Mercato di campagna amica" - gestito direttamente da Coldiretti Vicenza.

Orario dei mercati: dalle 7.30 alle 13

Mercati settimanali nei comuni in provincia di Vicenza

LUNEDI'

LONIGO

Piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, via Q. Rossi, via Roma, via Garibaldi, vicolo Pisani, parco Ippodromo, Laterale del Teatro, via del Mercato, via Ognibene - ore 8-13

160 banchi

MONTEGALDA

Piazza G. Marconi - ore 8-13

50 banchi

SOVIZZO

Via Cav. Vittorio Veneto, piazza Marconi, via Leopardi - ore 7-14

36 banchi

TEZZE SUL BRENTA

Via Don A. Belluzzo - ore 8-13

36 banchi

THIENE

Piazza Ferrarin, corso Garibaldi, via Trento, via Trieste, viale Europa, via Roma, piazza Scalcerle, piazza Chi lesotti - ore 8-13

187 banchi

TORREBELVICINO

Piazza A. Moro - ore 8-13

16 banchi

MARTEDI'

ARZIGNANO

Corso Garibaldi, piazza Libertã , corso Mazzini, via Ca mpo Marzio, pi azz a S. Gallo, largo De Gasperi, via Grifo - ore 7.30-13.30

177 banchi

CALTRANO

Piazza Dante - ore 8-13.30

10 banchi

CARRE'

Via Roma - ore 8-13

17 banchi

CASSOLA (loc. S. Giuseppe)

Via Leonardo da Vinci - ore 8-13

22 banchi

COSTABISSARA

Via Mazzini, piazza Vittorio Veneto - ore 8-13

29 banchi

ENEGO

Piazz a S. Marco - ore 8-12

25 banchi

MALO

Piazzale Pascoletto, via Mulinetto - ore 7.30-13

70 banchi

MAROSTICA

Piazza Castello - ore 8-13

100 banchi

NOVENTA VICENTINA

Piazz a IV N ovembre, piazza Colonna, via Masotto, corso Matteotti, via dei Martiri, via Palladio - ore 8-13

160 banchi

VICENZA (centro)

Piazza dei Signori - ore 7.30-13

28 banchi

VICENZA (S. Agostino)

Via Baracca, ang. via D'Acquisto - ore 7.30-13

18 banchi

MERCOLEDI'

ALTAVILLA

Via Mascagni - ore 8-13

35 banchi

BARBARANO

Piazza Roma - ore 8-13

15 banchi

BREGANZE

Piazza Mazzini - ore 8-13

36 banchi

CASTELGOMBERTO

Piazza G. Ma rcon i - ore 8-13

40 banchi

CHIUPPANO

Piazza dei Terzi - ore 8-13

9 banchi

GRISIGNANO

Via Mazzini - ore 8-13

29 banchi

MONTEBELLO

Via Tevere - ore 8-13

20 banchi

ROANA (loc. Tresche' Conca)

Pi azza l e Sciovie Belmato - ore 7.30-13

48 banchi

SCHIO

Piazza Statuto, via Battaglione Valleogra, piazza Rossi, via Cavour, piazzetta Garibaldi - ore 8-13

113 banchi

VICENZA (zona Polisportivo)

Via Goldoni - ore 7.30-13

30 banchi

GIOVEDI'

ARSIERO

Piazza F. Rossi - ore 8-13

50 banchi

BASSANO DEL GRAPPA

Piazza Liberta' , piazza Garibaldi, via Verci, via Roma, via Museo, via J. da Ponte, via Barbieri, via Matteotti, piazzotto Monte Vecchio - ore 7.30-14

167 banchi

CORNEDO

Piazza Aldo Moro - ore 8-13

47 banchi

GALLIO

Via Monsignor Liviero, via Guido Negri, piazzale Cinema, via Sesto Alpini - ore 7-13

32 banchi

GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Piazza Giovanni XXIII - ore 8-13

32 banchi

LUGO

Piazza XXV Aprile - ore 7.30-13

10 banchi

ORGIANO

Piazza degli Alpini - ore 8-13

8 banchi

RECOARO TERME

Piazzale della Cabinovia - ore 8-14

51 banchi

SANTORSO

Piazzale della Liberta' - ore 8-13

12 banchi

VICENZA (centro)

Piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio, piazza Garibaldi, piazza Duomo - ore 7.30-13 - 70 banchi

Viale Roma, Contra' Pescherie Vecchie, piazza Duomo, piazza castello, piazzetta del Mutilato - ore 7.30-13 - 70 banchi

VICENZA (Foro Boario) Piazzale antistante al Foro Boario - ore7.30-13 - 15 banchi

VENERDI'

ISOLA VICENTINA

Piazza Marconi - ore 7-14

32 banchi

MARANO

Piazza Silva, via Carre' - ore 8-13

40 banchi

MONTECCHIO MAGGIORE

Piazza Marconi, via Peroni, v ia Rom a - ore 8-12.30

150 banchi

NANTO

Piazza Mercato - ore 8-13

18 banchi

PIOVENE ROCCHETTE

Piazzale Vittoria, viale Matteotti, piazza degli Alpini - ore 7.30-13

80 banchi

ROANA (loc. Canove)

Piazzale Roma - ore 7.30-13

33 banchi

ROANA (loc. Cesuna)

Piazzale Vecchia Ferrovia - ore 7.30-13

46 banchi

ROSA'

Via Monsignor Filippi - ore 8-13

25 banchi

SANDRIGO

Piazza Marconi, piazza Matteotti, via Roma, piazza Vittorio Emanuele, via IV Novembre, piazza Rost - ore 8-13

75 banchi

TONEZZA DEL CIMONE

Via Roma - ore 8-14

32 banchi

TORRI DI QUARTESOLO

Parcheggio antistante il Comune - ore 8-13

15 banchi

VALDAGNO

Piazza Roma, piazza del mercato, piazza Dante, piazza M unicipio - or e 9-14

104 banchi

VALSTAGNA

Via Garibaldi, via Roma - ore 8-13

20 banchi

VICENZA (zona Riviera Berica) Via Rosselli - ore 7.30-13 - 20 banchi

VICENZA (zona S. Pio X) Via Fabiani - ore 7.30-13 -28 banchi

ZANE'

Piazzale Aldo Moro - ore 8-13

13 banchi

SABATO

ARCUGNANO (loc. Torri)

Via Montelungo - ore 7-13

19 banchi

ASIAGO (estate) Parcheggio via Matteotti - ore 7.30-14 - 77 banchi

ASIAGO (inverno) Via Brigata Liguria, via Dante Alighieri, via Turba, piazzetta Alpini, via Colonnello Rodighiero - ore 7.30-14 - 77 banchi

BARBARANO (loc. Ponte)

Piazza Breganzato - ore 8-13

10 banchi

BASSANO DEL GRAPPA

Piazza Liberta' , piazza Garibaldi, via Verci, via Roma, via Museo, via J. da Ponte, via Barbieri, via Matteotti, piazzotto Monte Vecchio - ore 7.3 0-13

125 banchi

BRENDOLA

Piazza del Mercato - ore 8-13

40 banchi

CALDOGNO

Piazza B. Viola, via Dante - ore 8-13

24 banchi

CHIAMPO

Piazza G. Zanella - ore 7.30-13.30

103 banchi

COGOLLO DEL CENGIO

Piazza della Liberta' - ore 7.30-13.30

12 banchi

CREAZZO

Piazza del Comune - ore 8.30-13

27 banchi

GAMBELLARA

Piazza Papa Giovanni XXIII - ore 8-13

20 banchi

MONTECCHIO PRECALCINO

Piazza Don Martino Chilese - ore 8-13

24 banchi

MONTICELLO CONTE OTTO

Piazza Trieste, corso Fogazzaro, viale Stazione - ore 8-13

35 banchi

QUINTO

Via IV Novembre - ore 8-13

13 banchi

SCHIO

Piazza Statuto, via Battaglione Val Leogra, piazza Rossi, via Cavour, piazzetta Garibaldi - ore 8-13

113 banchi

TRISSINO

Piazza Mazzini - ore 7.30-13

63 banchi

VICENZA (zona Bertesinella) Via Ca' Balbi - ore 8-13 - 15 banchi

VICENZA (mercato ortofrutticolo) Piazzale antistante al Mercato Ortofrutticolo - ore 7.30-13 - 25 banchi

DOMENICA

CAMISANO Via XX Settembre, via Roma, via Garibaldi, piazza Liberta', piazza Pio X, piazza Umberto I - ore 8-13 - 220 banchi

Il Mercato di Camisano è il più grande del vicentino, attira ogni domenica più di 30.000 visitatori da tutto il Nordest. Sono circa 220 i banchi ambulanti che espongono la loro merce lungo le articolate vie del Comune, portando avanti la tradizionale vocazione di Camisano Vicentino per il commercio.

Passeggiando tra i banchi, potete trovare qualsiasi tipo di merceologia: dalle calzature all’abbigliamento, dalla gastronomia alla frutta e verdura, dall’artigianato locale ai vini, dai profumi ai fiori.

Le vie vengono chiuse al traffico e i visitatori possono passeggiare tranquillamente tra le bancarelle. Anche le attività commerciali e i negozi di Camisano Vicentino la domenica sono aperti e pertecipano al Mercato, esponendo nel plateatico le loro offerte migliori. Potrete così, fare una piccola sosta per una caffè, una cioccolata calda o un aperitivo.

A Natale, poi, il Mercato si trasforma: si estende lungo tutto l’arco della giornata, fino a tarda sera e vi offre suoni, luci, profumi e colori tutti natalizi. Si aggiungono iniziative ed eventi speciali per aspettare insieme il Natale e darvi qualche spunto per un regalo originale e a portata di tutte le tasche.

CARTIGLIANO

Piazza Concordia, via Cappello, viale Trieste - ore 7-13

59 banchi

LUSIANA

Via Roma - ore 8-13

10 banchi

SCHIO (loc. Sant'Ulderico)

loc. Sant'Ulderico - ore 8-13

10 banchi

VALLI DEL PASUBIO

Via Roma, piazzale dei Caduti di tutte le guerre - ore 8-12.30

30 banchi