San Marco in Festa, sagra a Creazzo, la sera stand gastronomico e musica

L'edizione 2024 di San Marco in Festa a Creazzo è in programma dal 19 al 21 e dal 27 al 30 aprile 2024. Il piatto forte sarà la tagliata, un vero capolavoro culinario che rappresenta la specialità della festa. Il momento clou è la Fiera di San Marco, con bancarelle di artigiani e produttori locali, che si svolge il 25 aprile. Molto attesa la serata dedicata alla musica latina con danza e DJ, perfetta per gli amanti di salsa, kizomba e bachata.

La Sagra in piazza del Comune si anima con intrattenimenti musicali, spettacoli e un'invitante area gastronomica, tutte le sere menù con i piatti tipici.

Programma

Venerdì 19

Dalle 19 - Panin Onto

Dalle 21 - Ligamania

Sabato 20 - Serata Latina

Dalle 19 - Stand Gastronomico

Dalle 21.30 - Fiestamania

Domenica 21

Dalle 19 - Stand Gastronomico

Dalle 21.30 - Santa Fè

Giovedì 25

Dalle 12.30 - Pranzo comunitario (su prenotazione)

Dalle 15 - La musica è...VITA

Dalle 19 - Stand Gastronomico

Dalle 21.30 - Babata

Venerdì 26

Dalle 19 - Stand Gastronomico

Dalle 21.30 - Blueberry Funk

Sabato 27 - serata Country

Dalle 19 - Stand Gastronomico

Dalle 21.30 - Luka & Nike

Domenica 28

Dalle 19 - Stand Gastronomico

Dalle 16 - Cuca

Martedì 30 - serata a tema

Dalle 20 - serata Tagliata (su prenotazione)

* Per prenotare il pranzo comunitario di Giovedì 25 Aprile o la cena a tema tagliata di Martedì 30, chiamare il numero 0444 523588

In caso di maltempo la manifestazione potrà subire variazioni.