Jazzin Sandrigo, il programma dei concerti

Prende il via la prima edizione di “JAZZIN’ SANDRIGO”, i due principali concerti del festival si svolgeranno in piazza SS Filippo e Giacomo, nel cuore di Sandrigo.

La manifestazione, è una novità assoluta per la zona, inizia con l’inaugurazione il 18 aprile della mostra pittorica “Round About Jazz” dell’artista sandricense Mariella Scandola, promotrice di molti artisti internazionali, che si terrà presso il Caffè Commercio di Sandrigo.

Venerdì 26 aprile alle ore 21:00 il concerto sarà aperto nel primo set dall’Organ Quartet del sassofonista vicentino Ettore Martin con Giulio Campagnolo all’organo, Diego Ferrarin alla chitarra e Massimo Cogo alla batteria, in un omaggio a Burt Bacharach. A seguire la Thelorchestra, una big band di 15 elementi della scuola di musica Thelonious, diretta da Ettore Martin, in un tributo al grande sassofonista e compositore Wayne Shorter, recentemente scomparso, delle cui composizioni Martin ha curato gli arrangiamenti per questa ampia e coinvolgente formazione.

Sabato 27 aprile, sempre alle 21:00, in concerto prevede la presenza di 8 importanti musicisti, per lo più stranieri e di livello internazionale che negli ultimi anni, per differenti motivi, sono rimasti molto legati al territorio di Sandrigo e che si avvicenderanno in varie formazioni. Si sono voluti chiamare “Mariland International Ensemble” in omaggio all’abitazione di Mariella Scandola, presso la quale hanno “gravitato” o sono stati ospitati: il trombettista Alex Sipiagin (New York), il sassofonista Robert Bonisolo (Canada), le cantanti Olivia Trummer (Berlino) e Melissa Tham (Singapore), il chitarrista vicentino Michele Calgaro ed infine i tre moscoviti Ivan Farmakosky al piano, Makar Novikov al contrabbasso e il batterista Sasha Mashin. Proporranno un repertorio tutto di composizioni originali, eseguite in varie formazioni, dal solo, al trio, al quintetto e sestetto, per finire tutti assieme.

Entrambi questi concerti saranno anticipati da un concerto aperitivo, dalle 19:00 alle 20:30, presso il bar Aiva in piazza Vittorio Emanuele: Venerdì 26 con l’ensemble Thelonious, diretta dal pianista Danilo Memoli e Sabato 27 dal Luni Jazz Combo con allievi ed insegnanti della Thelonious.

Il Festival musicale e artistico è organizzato dal Comune di Sandrigo e dall’associazione Vivi Sandrigo APS in collaborazione con la scuola di musica Thelonious di Vicenza.

Jazzin Sandrigo prevede una serie di eventi che coinvolgono e valorizzano varie realtà culturali e commerciali del territorio, intese sia come strutture (scuole, associazioni, ecc.) che come individualità (musicisti, artisti ecc.). Oltre alla mostra di quadri inerenti al jazz dell’artista sandricense Mariella Scandola, che verrà inaugurata giovedì 18 aprile alle 18:30 presso il Caffè Commercio di Sandrigo (visitabile fino al 18 giugno), tra gli eventi legati a questa passione musicale si terrà, martedì 23 aprile alle 12:00, una lezione/concerto inerente la musica afro-americana tenuta da Michele Calgaro, docente di conservatorio e Direttore della Thelonious e altri insegnanti della scuola di Vicenza, presso la scuola media dell’IC Zanella di Sandrigo aperta a tutti gli studenti, studenti che lo scorso 23 marzo hanno vinto il 1° premio come migliori allievi delle scuole pubbliche e private convenzionate con il conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza nella categoria “Ensemble”.