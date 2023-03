La vita di Borsellino in scena a Cassola

La storia di Borsellino in scena il 18 marzo alle 21 all'Auditorium di Cassola.

Con lo spettacolo si vuole raccontare la vita del magistrato Borsellino attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo, un uomo che non accetta compromessi, un uomo dal forte rigore morale, un uomo semplice diventato eroe, il cui lavoro però non è ancora finito.





Produzione Teatro Bresci