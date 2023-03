Indirizzo non disponibile

La Sagra di San Giuseppe a Zanè è in programma domenica 19 marzo 2023. Ci sarà il mercatino con numerose bancarelle. Lungo il centro storico, stand, spettacoli, giochi di una volta, truccabimbi, pony e molto altro. Naturalmente non mancherà un ricco stand gastronomico con arrosticini, panino onto, pizza, patatine fritte e frittelle!

In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 26 marzo.