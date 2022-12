'Gioielli e amuleti, la bellezza nell'antico Egitto' al Museo del Gioiello di Vicenza

È stata inaugurata stamani al Museo del Gioiello di Vicenza la mostra temporanea “Gioielli e Amuleti. La bellezza nell’Antico Egitto”, nata dalla collaborazione tra Italian Exhibition Group - che gestisce con il Comune di Vicenza il prestigioso spazio museale all’interno della Basilica Palladiana - e il Museo Egizio. Aperta al pubblico dal 23 dicembre 2022 al 7 maggio 2023, la mostra racconta attraverso un’ottantina di manufatti e alcuni frammenti il rapporto quotidiano degli antichi Egizi con la cura del corpo, la bellezza, la moda e l’ornamento.

Monili utilizzati come ornamento per ostentare lo sfarzo, amuleti dal valore magico e apotropaico, oggetti per la cosmesi e l’igiene. L’esposizione è organizzata in quattro sezioni che offrono l’occasione di ammirare alcuni reperti mai esposti prima. Particolarmente innovativa è la sezione dedicata a KHA e MERIT, coppia illustre vissuta 3600 anni fa che ancora riposa avvolta dalle bende, i cui sarcofaghi furono rinvenuti dal celebre archeologo torinese Ernesto Schiaparelli nel 1905. È la tecnologia, con radiografie e stampe 3D, a svelare oggi, agli occhi dei visitatori del Museo del Gioiello, il loro ricco corredo funebre.

Curata dal direttore del Museo Egizio Christian Greco con la collaborazione dei curatori Paolo Marini e Cédric Gobeil, “Gioielli e Amuleti. La bellezza nell’Antico Egitto” è collaterale alla mostra in Basilica “I creatori dell’Egitto eterno”, e offre un ulteriore livello di lettura sullo stile di vita degli abitanti di Deir – El Medina, villaggio in cui vissero gli artigiani più apprezzati dell’epoca a cui risalgono le tombe reali della Valle dei Re e delle Regine.

Ha sottolineato il direttore del Museo Egizio Christian Greco: “La mostra ‘Gioielli e Amuleti. La bellezza nell’Antico Egitto’ è frutto di una collaborazione sinergica che ha mosso i primi passi nei nostri magazzini torinesi. Con piacere oggi presentiamo al pubblico questi tesori, accompagnati nell’allestimento da alcune scene tratte da pitture parietali e papiri antico egiziani che li mostrano nel loro contesto d’uso”.

Per il curatore Paolo Marini: "Gli ornamenti e gli amuleti selezionati per il Museo del Gioiello nascondono, nella loro minuzia, un valore inimmaginabile oggi. Essi non sono solo la rappresentazione di uno status symbol o la manifestazione della perizia tecnica egizia, ma esprimono anche i sentimenti, i timori e le speranze di un popolo antico attraverso la scelta di forme e materiali dai forti valori simbolici e performativi. Nelle quattro sezioni proposte nel percorso espositivo, questi monili ci parlano di bellezza, cosmesi, religione e magia, ambiti dai limiti indefiniti e lontani dalle categorizzazioni moderne”.

“Gioielli e Amuleti. La bellezza nell’Antico Egitto” sarà al centro dei prossimi laboratori per famiglie in programma al Museo del Gioiello (prenotazioni già aperte per “Nefer = bello”, mercoledì 28 dicembre, 15:30 - 17:00)..

Orari di visita Museo del Gioiello: dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00.

INGRESSO

Intero: € 10,00

Ridotto: € 8,00

Già parte del circuito dei musei vicentini visitabili con il biglietto unico Vicenza Card, il Museo del Gioiello si inserisce sinergicamente nell’offerta culturale e artistica di valorizzazione del territorio del Comune di Vicenza. Nelle nove sale tematiche è allestita la permanente “Gioielli Italiani” che celebra le migliori storie orafe nazionali con pezzi iconici che esprimono la creatività e l’abilità di artisti, artigiani, designer e maison da tutti i distretti orafi della penisola: Vicenza, Valenza, Arezzo e Torre del Greco

Maggiori informazioni su www.museodelgioiello.it.