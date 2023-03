Festa del Papà a Tonezza del Cimone

L'Associazione TonezzApi, in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 19 Marzo 2023, a Tonezza del Cimone (VI), in Via del Partigiano E. Canale (zona Impianti Sportivi) dalle ore 08:30 alle ore 18:00 la "Festa del Papà - Per fare un Tavolo ci vuole il Legno" con il seguente programma:

alle ore 08:30 inizio corso Strutture Viventi in Salice Intrecciato;

dalle ore 09:30 apertura Mercatino dell'Artigianato Artistico ed Enogastronomico, Benessere e Cura del Corpo;

dalle ore 10:00 apertura Laboratori pratici per Bambini - Costruzione Hotel per Insetti;

alle ore 12:00 apertura del Chiosco Gastronomico con Specialità Stagionali;

alle ore 14:30 inizio Corso Autoproduzione Detersivi Ecologici e Laboratori Creativi con Legno e Carta;

alle ore 16:00 Musica dal vivo con le Fisarmoniche e Degustazione di Biscotti e Dolci Artigianali;

Per tutta la giornata Animazioni Itineranti con Truccabimbi Myla e Briciola il Clown con le sue Sculture di Palloncini in omaggio a tutti i Bambini presenti.

Servizio Bar Ristoro in funzione per tutta la giornata.