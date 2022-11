Vicenza e i suoi sotterranei, visita guidata

L'area su cui sorge Vicenza è abitata da almeno 2500 anni e sotto l'aspetto elegante e palladiano della città si nascondono memorie antiche di cui pochi sono a conoscenza. In questo tour sarà aperto, in esclusiva per il gruppo di Arte e Musei, l'area archeologica che si trova sotto la Cattedrale che, all'insegna delle più moderne tecniche di restauro, si rivela come un vero e proprio palinsesto della storia di Vicenza dall'epoca romana a quella paleocristiana e medievale.

TAPPE: Il tour è composto di due parti, una prima parte introduttiva "in superficie" ed una seconda dove si scenderà a circa 6 metri di profondità, sotto la cattedrale.

Vicenza e i suoi Sotterranei - Una visita Guidata Esclusiva

SABATO 26/11/22 - ORE 10.30

SABATO 26/11/22 - ORE 15.30

SABATO 10/12/22 - ORE 10.30

SABATO 10/12/22 - ORE 15.30

Intero 20 EUR

Ridotto 15 EUR (bambini tra i 6 e i 14 anni)

Numero posti disponibili limitati

Durata Visita: 90 Minuti

Luogo di ritrovo: Piazza Castello

