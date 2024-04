Bonus infissi e finestre 2024, ultimo anno del contributo

Il Bonus Infissi 2024 è stato approvato per l'ultima volta, è un'incentivazione che consente di ottenere detrazioni fiscali per la sostituzione di infissi e finestre, finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

I lavori finanziati

Sostituzione o coibentazione dei cassonetti.

Fornitura e posa in opera di nuove finestre, porte d'ingresso, o lucernari, compresi gli infissi, in sostituzione di quelli esistenti.

Sostituzione e integrazione di componenti vetrate.

Fornitura e posa in opera di persiane, scuri, avvolgibili e elementi accessori, sostituiti insieme agli infissi coinvolti nei lavori.

Prestazioni professionali legate alla produzione di documentazione tecnica necessaria per i lavori​​​​.

Per poter accedere al bonus, è necessario che gli interventi rispettino specifici requisiti tecnici, tra cui il rispetto di determinati valori di trasmittanza termica, oltre al rispetto delle normative locali e nazionali in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza​​.

Il contributo

Esistono diversi ambiti di applicazione del bonus, come il Bonus Ristrutturazione, che prevede una detrazione fiscale del 50% fino a un massimo di 96.000 euro di spese sostenute, utilizzabile per interventi di manutenzione ordinaria (per le parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. L’agevolazione fiscale viene ripartita in dieci rate annuali​​​​.

Inoltre, è possibile accedere al Bonus Sicurezza, anch'esso con una detrazione del 50% fino a un tetto di 96.000 euro di spese, per l'installazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi, come portoni e infissi con vetri antisfondamento, impianti di allarme e videosorveglianza, inferriate, persiane, e tapparelle di sicurezza​​.

Per fruire del bonus, è necessario inviare una specifica documentazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, inclusa una scheda descrittiva dell'intervento. La documentazione necessaria varia a seconda che si tratti di interventi su singole unità immobiliari o su parti comuni condominiali​​​​.

Queste opportunità rappresentano un significativo vantaggio economico per i proprietari di immobili che intendono migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici, contribuendo contemporaneamente alla riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2.

Perchè è vantaggioso sostituire gli infissi

La sostituzione degli infissi con nuovi serramenti può portare a diversi vantaggi e miglioramenti per la tua casa. Ecco alcune ragioni per cui potresti considerare di cambiare gli infissi:

Efficienza energetica: I nuovi infissi sono progettati per essere più efficienti dal punto di vista energetico. Le finestre moderne hanno vetri a bassa emissività (vetri basso-e) che riducono la dispersione di calore e aiutano a mantenere la temperatura interna costante. Ciò si traduce in un risparmio sui costi di riscaldamento e raffreddamento.

Isolamento acustico: Gli infissi di qualità superiore riducono il rumore proveniente dall’esterno. Se vivi in una zona trafficata o rumorosa, la sostituzione delle finestre può migliorare significativamente la tranquillità all’interno della tua casa.

Sicurezza: Le finestre obsolete potrebbero non essere abbastanza sicure. I nuovi serramenti sono dotati di meccanismi di bloccaggio avanzati e vetri rinforzati che rendono più difficile l’accesso non autorizzato alla tua casa.

Aumento del valore immobiliare: Investire in nuovi infissi può aumentare il valore della tua casa. Gli acquirenti apprezzano le finestre moderne e ben mantenute, quindi potresti ottenere un ritorno sull’investimento quando deciderai di vendere.