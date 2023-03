Sagra di San Giuseppe e Festa dei Fiori a Cassola

Indirizzo non disponibile

Torna la Sagra di San Giuseppe a Cassola con la 37° edizione della Festa dei Fiori dal 17 al 26 marzo 2023. Due weekend con tantissime iniziative per dare il benvenuto alla primavera. Colori, sapori e profumi riempiranno le vie del centro di Cassola. Numerosi espositori di artigianato artistico e hobbistico, creativi, produttori locali, enogastronomia, articoli vari, florovivaisti e molto altro.

Programma

33° Festa dei fiori a San Giuseppe. Tanti eventi in programma per grandi e bambini, per vivere due weekend di puro divertimento.

Piazza Europa

Ore 9,45 » Apertura festa con complesso bandistico San Marco di Cassola

Ore 10,00 » Saluto delle autorità

Ore 14,30 » Filarmonica Bassanese

Ore 16,30 » Gruppo folcloristico “El Canfin”

Ore 20,30 » Gruppo “I Modigliani”

Area verde di via Raffaello Sanzio

Fattoria didattica “Ragazzi a quattro zampe”, con asino e pony, conigli e porcellini d’india, galline e anatre, maialino thailandese, ecc…

Ci sarà la possibilità di sostenere la patente per il piccolo conduttore di asini, preparare delle polpettine per il maialino e il pony.

Trucca bimbi e molto altro ancora per i più piccoli visitatori della festa dei fiori.

Esposizione di arte in parcheggio con vari artisti e varie tecniche.

Dalle 14.00 alle 18.00 Laboratorio per bambini con Tiziana Alberton.

Per tutto il giorno, laboratorio esperenziale di disegno e pittura intuitiva con Micaela Bizzotto.

Dimostrazione: impara a fare un “kokedama” con Barbara

Sala Riunioni di Via Raffaello Sanzio

Disegnare sull’acqua con l’antica tecnica “EBRU” | dimostrazione di Roberta Maistrello

Saranno presenti il gruppo scacchistico “Città di Marostica” e il circolo scacchi di Casoni, Mussolente “Prè Lorenzo Busnardo”.