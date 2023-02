I grandi successi dei Pink Floyd a Piovene Rocchette

Si respira aria di Pink Floyd a Piovene Rocchette. Torna la grande musica il 18 marzo 2023 alle ore 21 all’auditorium di Piovene Rocchette con le magiche melodie senza tempo dei Pink Floyd eseguite dai Wit Matrix, una delle Tribute band più note in Italia e molto apprezzata anche all’estero .

Dopo il recente Sold Out al teatro di San Bonifacio , sarà proprio il palco dell’auditorium comunale ad ospitare la prima data del nuovo spettacolo “Breathe” che si preannuncia molto spettacolare .

Uno Show curato in ogni dettaglio,dalle musiche con brani nuovi eseguiti appositamente per l’occasione , alla parte scenografica di grande impatto , per ricreare quelle atmosfere che hanno reso celebre la mitica band Inglese . Il repertorio proposto dai Wit Matrix sarà una carrellata di successi dei Pink Floyd che con le loro canzoni hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni . Canzoni intramontabili , se pensiamo che quest’anno è il 50° di “ The Dark Side of the Moon “ , il loro disco di maggior successo e ancora oggi al primo ascolto risulta essere attualissimo con delle sonorità straordinarie e per certi versi mai più’ eguagliate da nessuno , infatti .ancora oggi questo album viene usato per testare gli impianti Hi Fi .

I Wit Matrix sono formati da 10 elementi con un seguito di Tecnici e Ingegneri professionisti tra i migliori in circolazione, oggi offrono uno Show di caratura internazionale suonando sia in Italia che all’estero in eventi con allestimenti audio/luci imponenti . Oltre che dalla critica sono molto apprezzati dalle Star internazionali e nazionali della musica , le loro numerose collaborazioni sono riportate nel loro sito ufficiale www.witmatrix.com, nomi illustri da Cesareo degli Elio E le Storie Tese a Dodi Battaglia dei Pooh a Jennifer Batten chitarrista di Michael Jackson alle Coriste Originali dei Pink Floyd . Hanno accompagnato in tour in Italia Harry Waters il figlio di Roger Waters ,fondatore della band inglese . Insomma una vera garanzia di qualità che li rendono unici nel panorama Italiano delle Tribute Band .

Recentemente è uscito il nuovo CD , dei Wit Matrix “ Our Bricks in the Wall “ basato sull’opera monumentale “ The Wall “ suonato dal vivo , alcuni brani sono stati reinterpretati in maniera personale ,senza però snaturarne la loro essenza che li hanno resi immortali nella storia del Rock .

I biglietti per questo meraviglioso appuntamento sono disponibili sul circuito liveticket .

PER I BIGLIETTI SU LIVETICKET https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=395821&InstantBuy=1&CallingPageUrl=https://www.liveticket.it/elenco_opere.aspx?Id=297757#ancWizard