San Patrizio: dove si festeggia a Vicenza e provincia

Il 17 marzo è San Patrizio, patrono dell'Irlanda ormai è una festa popolare in tutto il mondo. Per onorarlo, la gente si veste di verde e celebra questa giornata con una buona birra Irish. Il simbolo più famoso di San Patrizio è un trifoglio verde smeraldo, o Shamrock. Durante la festa si mangia, si beve irlandese, e si indossano spille, camice, cappelli e altri indumenti verdi o con il trifoglio.

VENERDÌ ALLE ORE 19:30 San Patrizio all'Ofelia tap room

Menù di ispirazione irlandese: Stufato di guancia di maiale cotta lentamente e con la diversamente bionda (disponibile anche opzione vegetariana con lasagna al forno con verdure di stagione. Purè di patate leggermente affumicate. Brownie fatto in casa con malto d'orzo e cioccolato. Pinta di birra in pompa a scelta (diversamente bionda, amitabh o caldo abbraccio). Bottiglia di diversamente bionda 50 cl da asporto in omaggio. Costo a persona del menù: 22 € (tutto incluso). LIVE MUSIC dalle 19.30 con: The Uncles, duo acustico. Info: 375 5591846. Ofelia Tap Room, via dell'artigianato 22, Sovizzo.

VENERDÌ DALLE ORE 18:00 Lucky Brews present O'LUCK'S "The Stout"

Lucky Brews - Birra Artigianale Italiana per il St. Patrick Day presenta la nuova arrivata O'LUCK'S "The Stout" Una Oatmeal STOUT senza compromessi prodotta in collaborazione di Lough Gill Brewery di Sligo Bay (Ireland). Una stout con avena al 15% per una morbidezza quasi cremosa ed un grado di 5,3% vol. Una grande quantità di malti scuri impegnati a creare una birra nera, ricca e dai dai sentori di cioccolato e caffè d’orzo. Un amaro medio basso che rincorre una gasatura leggera e vellutata da non poterne più fare a meno. Il vecchio O’Luck la sa lunga e va a ricordare con simpatia uno stralcio dell’Aberdeen Journal del 1894: “Una birra nutriente, rinforzante e fortemente consigliata”.

VENERDÌ ALLE ORE 22:30 FESTA DI SAN PATRIZIO CON I VELVET DRESS - Tribute Band U2 al Doppio Malto di Thiene

I Velvet Dress omaggiano gli U2 tribute dal 2000 e sono con il tempo diventati la band di riferimento in Italia ed Europa degli U2. Nel 2015, coronano un anno speciale con l'emozionante duetto Leo - Bono Vox , unico in Europa, durante la data italiana a Torino.

Il loro show è fatto di tantissima energia live con le più belle hit della band di Dublino.

VENERDÌ ALLE ORE 21:00 San Patrick Day alla Birreria San Giorgio di Costabissara

I Kanseil sono felici di annunciare il loro ritorno a Vicenza in occasione del San Patrick Day 2023 organizzato dalla Birreria San Giorgio di Costabissara (VI)!

Sarà una serata memorabile, con ottima birra, DJ set a tema e tante anticipazioni del nuovo album!

Per prenotazioni chiamare il 366 376 8463

"Kanseil è un progetto Folk Metal iniziato nel 2010 a Fregona, nel Veneto.

Prende il nome dall’altopiano delCansiglio, e di una delle più belle foreste delle prealpi trevisane. La band assembla melodie di stile medievale e suoni tradizionali da tutta Europa con riff death e black metal, insieme a composizioni acustiche che rievocano atmosfere antiche.

VENERDI 17 marzo PADDY's DAY all'Industrial PUB Dueville

Una delle feste nazionali più festeggiate al mondo, anche da persone non di origine irlandese. Quindi abbiamo pensato a qualcosa di speciale:

birra Oyster Stout abbinata a fresche ostriche, dalle ore 18 alle 22 Dj set by Foña

VENERDÌ ALLE ORE 22:00 FADÒ SAINT PATRICK'S PARTY FADO' MURPHY'S PUB DUEVILLE

Dalle 22.00 fino a tardi una vera festa in un vero pub Irlandese

VENERDÌ DALLE ORE 21:00 SAN PATRICK'S WEEKEND MUSIC al The Ugly Sheep Brewery - Birra Artigianale Schio

Panini e bruschette, ma soprattutto fiumi di birra, la Black Therapy e Porter.

SABATO ALLE ORE 21:30 The Shaman's Blues plays The Doors al MAMALOCA Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio arrivano gli Shaman's Blues live al Mamaloca per il St PATRICK'S WEEK con il loro travolgente live dedicato a The Doors, la band che ha cambiato un'intera generazione.