Escursione nelle Piccole Dolomiti: al tramonto tra Sengio alto e Carega

Le Piccole Dolomiti sono sicuramente un territorio ricco di meraviglie naturali, con paesaggi assolutamente incantevoli!

L'escursione serale e notturna che vi proponiamo è un’autentica immersione nella bellezza in cui lasciarsi avvolgere dalle luci del tramonto, un percorso unico e a tratti maestoso, circondati dalle vette del Gruppo del Carega e del Sengio Alto.

All’arrivo presso il rifugio Campogrosso, per chi lo desidera, sarà possibile cenare.

Il ritmo dei passi, accompagnati dal chiarore della luna e delle stelle, saranno scanditi di tanto in tanto da momenti di silenzio ed ascolto, cosicché l'esperienza sensoriale possa diventare anche approfondimento e conoscenza.

Sabato 18/03/2023

PARTENZA: ore 15.30

RITROVO: ore 15.15 presso il parcheggio per Campogrosso (al Pian delle Fugazze si svolta per Campogrosso-Camposilvano seguendo la strada per un centinaio di metri, parcheggi a pagamento sulla destra 0,50 euro/h).

ATTREZZATURA NECESSARIA: scarponi invernali, bastoncini, giacca termica, guanti e berretto (abbigliamento comunque adeguato al luogo e al meteo); borraccia con acqua e/o bevande calde, frutta, snack.

In caso di recente innevamento sono obbligatorie le ciaspole. Potrebbero altresì essere necessari i ramponcini in caso di strada con tratti ghiacciati. Daremo indicazioni precise qualche giorno prima dell'escursione.

PERCORSO: giro ad anello di 13 km

DISLIVELLO +: 350 metri

DIFFICOLTA’ TECNICA: facile

ALLENAMENTO: medio

DURATA: 7 ore circa (inclusa la cena)

COSTO ESCURSIONE: 20 euro adulti, 10 euro ragazzi fino ai 12 anni

COSTO CENA: alla carta, con scelta dal menù del giorno.

IN CASO DI MALTEMPO L'ESCURSIONE VERRA' ANNULLATA.

Per info e prenotazioni:

telefono e whatsapp: Antonella 3425783929; Luigi 3483047385

email: info@caminemo.it