I segreti della Rotonda, visita guidata

La residenza più amata dagli studiosi di Andrea Palladio si presenta ai nostri occhi in tutta la sua bellezza e le dedicheremo tutto il tempo per capire insieme i motivi della sua perfezione, lo studio che il Maestro compie per arrivare a quest'idea e perchè è talmente apprezzata da essere replicata in varie forme innumerevoli volte in tutto il mondo. Capiremo quale storia ha avuto e quali ulteriori artisti hanno proseguito l'opera di Palladio, a volte rispettandone la concezione, altre volte modificandola.

La Rotonda di Palladio, Villa, Paesaggio, Affreschi e Storia

Domenica 19 marzo 2023 alle ore 10.30

Durata Visita: 90 Minuti

Luogo di ritrovo: Cancello d'ingresso della Villa

https://arteemusei.com/it/itinerario.php

