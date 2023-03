'Madre': il figlio e una mamma contadina, un dittico al Teatro Astra di Vicenza

Venerdì 17 marzo il ritorno, dopo quattro anni, del grande nome del teatro nel luogo del contemporaneo con uno spettacolo di visioni, voci e suoni che ha per protagonisti un figlio e una mamma contadina caduta in un pozzo.

MADRE ci racconta di un figlio e una mamma contadina: lei è caduta dentro un pozzo. Per disattenzione? Per follia? Per scelta? Non si tratta di un dialogo: è un dittico, composto da due monologhi, lui che la sgrida e va a cercare gli strumenti, argani e moschetti, tubi di ferro e carrucole, la “tecnologia” per tirarla fuori; lei che in fondo, nel fondo di quel pozzo che pare infinito, confessa di non avere paura, di non sentirsi a disagio. Da quel paesaggio desolato si staglia l’allegoria di una Madre Terra sempre più avvelenata, l’incubo di una “tecnologia” che, anziché aiutare con discrezione l’umanità, si pone come arrogante e distruttrice, capace di devastare equilibri millenari. Nell’intarsio del testo, tra italiano e dialetto romagnolo, emergono due figure in bilico tra la realtà cruda dei nostri giorni e i simboli di un futuro minaccioso e indecifrabile: sembrano emblemi di una fiaba orientale.



Tre artisti dallo stile inconfondibile si sono incontrati per creare MADRE: Ermanna Montanari, attrice e autrice, Stefano Ricci, pittore e illustratore, Daniele Roccato, compositore e contrabbassista solista. A partire dalla drammaturgia scritta per loro da Marco Martinelli, si confrontano in scena intrecciando gli onirici disegni live di Ricci alle magmatiche sonorità vocali di Montanari, che dà voce sia al Figlio che alla Madre, e a quelle dolci e lancinanti del contrabbasso di Roccato.

Ermanna Montanari, attrice, autrice e scenografa, è fondatrice e direttrice artistica del Teatro delle Albe (1983) insieme a Martinelli. Per il suo straordinario percorso di ricerca vocale, al quale sono dedicati saggi e pubblicazioni, ha ricevuto riconoscimenti, tra questi sette Premi Ubu, Golden Laurel, Premio Lo straniero “alla memoria di Carmelo Bene”, Premio Eleonora Duse.

AstraClub

Per AstraClub, il laboratorio di approfondimento alla visione della rassegna Terrestri, uno speciale appuntamento in occasione dello spettacolo: giovedì 16 marzo alle 18 a Palazzo Cordellina, in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza, l’incontro dal titolo Ermanna Montanari. L’abbaglio del tempo ospiterà l’autrice con la presentazione del suo ultimo libro (ed. La nave di Teseo). Partecipazione gratuita, prenotazione consigliata.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Astra di Vicenza il 17/03/2023.

I biglietti sono in vendita al costo di 15 euro per l’intero, 13 euro per il ridotto, 10 euro per i gruppi con minimo dieci persone e 7 euro per gli studenti delle scuole superiori e possessori di Vicenza University card.



Informazioni per il pubblico: Ufficio Teatro Astra - Contrà Barche 55 (Vicenza) - telefono 0444 323725 - info@teatroastra.it - www.teatroastra.it.