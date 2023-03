'Papà portami al museo': ingresso scontato a Palazzo Leoni Montanari

Prezzo non disponibile

Le Gallerie d’Italia di Vicenza dalle 10:30 alle 16:30 invitano i bimbi e papà a vivere insieme un’esperienza al museo con la visita per famiglie con bambini tra 5 e 12 anni “Papà portami al museo - Family Lab. Tra terre e mari. Vasi in viaggio”. Tra conchiglie e coralli, sul fondo del mare, si nascondono importanti reperti e oggetti di straordinario valore. Ai bambini e le bambine in compagnia del loro papà, “Marino l’archeologo” svelerà le tracce di un’epoca lontana, alla scoperta dei popoli antichi attraverso le immagini e le forme dei vasi che, nei secoli, hanno compiuto un viaggio ricco di storie.

Festa del papà a Palazzo Leoni Montanari Gallerie d'Italia a Vicenza.

Domenica 19 marzo i papà che accompagnano i figli al museo potranno avere un ingresso ridotto.

Dalle 10:30 alle 16:30 visita per famiglie con bambini tra 5 e 12 anni “Papà portami al museo - Family Lab. Tra terre e mari. Vasi in viaggio”, attivabile senza prenotazione.

Età consigliata 5-12 anni. Per maggiori dettagli: vicenza@gallerieditalia.com)