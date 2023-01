Visita guidata alla mostra "I creatori dell'Egitto Eterno"

Visita guidata alla mostra sull'Egitto in Basilica Palladiana a Vicenza, si scoprirà chi erano i laboriosi artigiani che realizzarono le tombe per i faraoni e che hanno contribuito, con il loro prezioso lavoro, alla creazione dell’Egitto eterno.

Sabato 4 febbraio ore 11

Domenica 26 febbraio ore 14.30

Domenica 19 marzo ore 15.30

Per info e prenotazioni booking@wetourguide.it

“I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”, in Basilica Palladiana a Vicenza fino al 7 maggio 2023.

A 200 anni dalla decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion e 100 anni della scoperta della tomba di Tutankhamon, è stata allestita nella splendida cornice della Basilica Palladiana a Vicenza una straordinaria mostra sulla cultura dell'Antico Egitto.

Un microcosmo ricostruito attraverso statue di divinità, ricche tombe e sarcofagi antropomorfi, rotoli di papiro, amuleti e stele dipinte di straordinaria bellezza.

Un viaggio ideale, dalla Basilica Palladiana alla Tebe monumentale di 3300 anni fa, per raggiungere il piccolo villaggio di Deir el-Medina dove i migliori artisti al servizio del faraone lavoravano per costruire e decorare le monumentali tombe delle Valli dei Re e delle Regine.

Attraverso i nostri racconti e alcune spettacolari installazioni multimediali, esperienze immersive e riproduzioni in 3D riusciremo ad ampliare i confini della cultura materiale per rivivere un'atmosfera tanto lontana nel tempo, quanto incredibilmente vicina alla nostra realtà.

Costo del biglietto comprensivo di visita guidata 20€