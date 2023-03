Broadway Express, musical: pronti a scatenarvi con “Grease”, “Chicago” e “Mamma Mia”

Pronti a partire per un indimenticabile viaggio verso il mondo del Musical a bordo del Broadway Express? Pronti a scatenarvi sulle note di “Grease”, “Chicago” e “Mamma Mia”; a emozionarvi rivivendo le tormentate storie d’amore di “Romeo e Giulietta” e de “I Promessi Sposi”?

Broadway Express al Teatro Remondini di Bassano del Grappa venerdì 17 marzo 2023.

I Muffins sono una giovane realtà teatrale nata nel 2015 dall’incontro tra i tre performers Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, diplomati presso The Bernstein School of Musical Theater (BSMT) di Bologna, e il cantautore bolognese Stefano Colli, finalista della 58° edizione del Festival di Castrocaro (Rai1) e concorrente della 6a edizione di The Voice of Italy nel team Gigi D’Alessio.

Biglietto unico € 13,00

Tel. 3755406366

Mail. info@teatroremondini.it