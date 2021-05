Visita guidata: scopri Vicenza, un capolavoro di città

Ogni sabato, alle ore 14.30, vengono proposte passeggiate alla scoperta di luoghi simbolo, icone palladiane e altro ancora da vivere nel centro storico di Vicenza, la città teatro patrimonio dell'umanità riconosciuta dall'Unesco.

Prezzo: € 10,00.

Gratuità: fino ai 12 anni compiuti.

Partenza dall'ufficio IAT di piazza Matteotti, 12.

Durata tour: massimo 2 ore.

Il numero massimo dei partecipanti sarà stabilito in ottemperanza alle normative in vigore.

Prenotazione obbligatoria come da direttive anticovid in vigore.

Le visite annullate per misure di contenimento C19 non saranno recuperate. Eventuali quote pagate saranno rimborsate.

Si raccomanda di arrivare con un congruo anticipo al fine di espletare le pratiche di iscrizione al tour e garantire la partenza con puntualità.

I tour si terranno anche in caso di pioggia.

Informazioni e prenotazioni:

Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

tel. 0444 320854

visiteguidate.vicenza@gmail.com

Prenotazioni online:

https://www.vicenzae.org/it/vicenza-tour-2021