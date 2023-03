A Montebello torna la 'Notte di magia' con i più grandi maghi d'Italia

A Montebello Vicentino tornano ad accendersi i riflettori sui più importanti maghi d’Italia. L’appuntamento è al Palazzetto dello Sport sabato 18 marzo 2023 alle 21, con un parterre come sempre d’eccezione. I protagonisti saranno: Sergio Starman, vincitore di diversi campionati FISM in giro per il mondo; Nicola Previti, che lavora nelle più esclusive navi da crociera; Filiberto Selvi, finalista al Campionato del Mondo FISM; Magica Gilly, artista con sindrome di down vincitrice del premio speciale della giuria al campionato francese di magia e salita sul palco assieme a grandi maghi come Silvan, Alexander, Raul Cremona, Forest e molti altri; Gaia, una delle poche prestigiatrici professioniste italiane, che si occuperà anche della conduzione della serata; Andrea, prestigiatore con una carriera ultratrentennale; Crostino, clown che propone uno spettacolo a base di comicità, magia e giocoleria.

“I nomi sono davvero importanti – spiega l’assessore Stefano Valente, anch’egli mago per diletto e ideatore e promotore dello spettacolo –. Il divertimento è assicurato, grazie a numeri che faranno sbalordire sia i grandi sia i piccoli. Un’atmosfera unica, che solo la magia sa creare”.

“Come nelle precedenti edizioni, ci aspettiamo una grande serata – commenta il sindaco Dino Magnabosco –. Invitiamo tutti a non perdere questa splendida occasione di divertimento e spensieratezza”.

I biglietti si possono già acquistare in prevendita presso il bar Gaito, il bar-distributore Nicoletti Service e il bar cartoleria Colori e Sapori, al prezzo intero di 13 euro e ridotto a 8 euro per bambini dai 3 ai 12 anni. Ingresso gratuito (con ridotto per gli accompagnatori) per bambini tra gli 0 e i 3 anni e persone diversamente abili.

La sera dello spettacolo la biglietteria sarà aperta a partire dalle 20.