Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 14 al 16 luglio 2023. Sagre, feste, concerti, escursioni, incontri; molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Sagre e feste

Antica Sagra del Carmine a Sorio specialità frittura di pesce. Un tuffo nella tradizione questa sagra che ha il fascino di una volta. Presso gli stand gastronomici: Pasta al ragù, al sugo d’anitra o all’amatriciana, Cous cous con verdure, Porchetta con patatine/fagioli, Grigliata con polenta, Baccalà alla vicentina e la inimitabile frittura mista di pesce.

Sagra a S. Antonio del Pasubio: da venerdì stand gastronomico aperto dalle ore 18, domenica anche a pranzo con specialità Cervo con polenta e peperonata e Tosella ai ferri con polenta e funghi e domenica gnocchi fatti al momento.

Antica Fiera di Santa Maria Maddalena a Castelgomberto: tutte le sere stand gastronomici ben forniti con specialità trippe.Gli spettacoli si terranno a Palazzo Barbaran.

Festa della Sopressa a Villabalzana: in questa sagra è possibile gustare piatti di sopressa tipica, costine, bigoli, gnocchi. Bellissima posizione collinare anti afa nei Colli Berici, straordinario stand gastronomico e grande pista in acciaio per ballare.

Sagra del Redentore a Ponte di Barbarano. Divertimento assicurato per tutti e buona cucina allo stand gastronomico. Annoiarsi è impossibile datà la vastità di intrattenimento offerta ogni sera: musica dal vivo di orchestre e dj set, esibizioni di danza, una rievocazione storica, mostre, lotteria, pesca di beneficenza, luna park per bambini e fuochi artificiali.

Sagra del Pesce a Maragnole di Breganze. Qui si trovano le specialità: cozze saltate, sardine in saora, seppie in umido, insalata di mare, cappe sante alla griglia, pesce fritto, spaghetti ai frutti di mare, c'è anche possibilità di gustare un misto di carni alla griglia cucinate come vuole la tradizione.

Festa in Brenta a Campolongo: con stand gastronomico, chioschetto bar, le serate saranno animate da intrattenimento musicale, ballo e divertimento.

Sagra paesana di San Nazario, specialità locali

Festa di mezza estate a Malga Granezzetta: passeggiata storico-naturalistica, pranzo in malga, pomeriggio nel prato, mercatino dell'artigianato, musica tra le montagne, concerti dal vivo di band locali.

Festa della Birra a Tonezza: sabato e domenica alle ore 12.00 apriranno gli stand gastronomici, pronti a deliziarvi con un ricco Menù Birraiolo. Se siete appassionati di giochi di carte, non potete perdere il Torneo di Briscola.

Sotto le stelle, notte bianca a Recoaro Terme: dalle 17 all’una, mercatini e negozi aperti, street food, red parade con trampolieri e mangiafuoco, divertimento puro con musica, spettacoli e buon cibo.

Musica e spettacoli

Jamrock Festival al Parco Fornaci. Tra gli artisti: Dente, Bud Spencer Blues Explosion, 99 Posse, grande musica con concerti che spazieranno dall’indie al rap, dal combat folk al cantautorato, fino ad arrivare a sonorità rock e blues. Non mancheranno ricche proposte gastronomiche, in grado di soddisfare anche le esigenze del pubblico vegetariano e vegano, e un mercatino che ospiterà diversi artigiani e hobbisti della città.

Brick Lane Festival con i Modena City Ramblers, live band, buskers alla Fabbrica Alta. Tre giorni di musica e intrattenimento per grandi e bambini con band affermate ed emergenti e performance di artisti di strada.

Hoga Zait, il festival cimbro. Numerosi saranno gli ospiti tra cui il gruppo "Corni delle Dolomiti" che faranno il Concerto all'Alba, lo Chef spiegherà una ricetta della tradizone cimbra, e poi escursioni "Andar per erbe", e Cucari e artigiani con la "Mostra-mercato del Cuco".

Terre Graffiate: escursioni musicali e Monte Grappa jazz festival. Concerti “itineranti”, che vedono l’esibizione di particolari duetti (violino-fisarmonica e violino-violoncello). Monte Grappa Jazz Festival, 2 giornate di musica che invaderà il territorio del Massiccio con concerti presso varie malghe e locali, in diversi orari del giorno.

Teatro in malga: a Malga Serona I 15.000 PASSI di Vitaliano Trevisan

La Milanesiana al Teatro Olimpico: concerto per Battiato con Cristicchi e Amara

Eventi a Montecchio Maggiore

Cinema all'aperto nel Parco di Villa Fabris a Thiene

Cinema all'aperto ai Giardini Parolini di Bassano

Passeggiate

Escursioni musicali sul Monte Grappa. Sulle orme degli Eroi, sabato Col della Berretta e Monte Asolone, concerto finale.

Escursione in Altopiano: 'Labirinti di roccia'

In Città

Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona

Terrestri d’estate: circo, cabaret e teatro nel giardino dell’Astra a Vicenza

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

Mostre

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito.

'Ex - Illustri': le opere di Elena Xausa in mostra a Palazzo Leoni Montanari

Mostra: 'Una smodata passione per i coleotteri'

Pubblicare un evento su Vicenza Today è facilissimo, basta cliccare qui