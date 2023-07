Hoga Zait, arriva il festival cimbro

Hoga Zait il festival cimbro del Comune di Roana ti aspetta dal 14 al 23 luglio. La kermesse propone attività e spettacoli incentrati sulla tradizione e sulla cultura cimbra in particolare con laboratori, escursioni e varie iniziative svolte nelle 6 frazioni; intrattenimenti musicali e serate culturali.

Quest'anno il festival giunge alla sua 18^ edizione e il "Tempo di festa" durerà molto di più, infatti inizierà venerdì 14 luglio e continuerà per 10 giorni per terminare domenica 23 luglio.

Numerosi saranno gli ospiti tra cui il gruppo "Corni delle Dolomiti" che propongono il Concerto all'Alba, lo Chef Massimo Spallino che prepara una ricetta della tradizone cimbra, Sig. Cantele e la figlia Lisa con le escursioni "Andar per erbe" , le autrici dei libri per fiabe cimbre, le associazioni territoriali di Cucari e artigiani con la "Mostra-mercato del Cuco".

Venerdì 14 Luglio

Ore 18.30 Laboratori per bambini a cura di Cristina Panozzo. Presso il Cason delle Meraviglie. Su prenotazione e a pagamento al numero 348 4508752

Ore 19.30 “Trinkhabar” presso il Cason delle Meraviglie a cura della Pro Loco di Tresche Conca.

Ore 21.00 Sfilata verso Loc. Caredè con le Strìe e gli Schellaträgar. Apertura con le autorità.

Spettacolo di fuoco con le Strìe e accensione di 6 bracieri a simbolo delle 6 frazioni del Comune di Roana a cura degli Schellaträgar.

Sabato 15 Luglio

Ore 06.00 Concerto all’alba presso la chiesetta dell’Höll con i “Corni delle Dolomiti” e colazione a cura della Pro Loco di Camporovere.

Nella stessa location mattinata in compagnia de “I Carbonai del Cansiglio” e realizzazione di un’antica carbonara.

Palazzetto Polifunzionale di Canove. Ore 12.00 Polenta per tutti offerta dai Carbonai del Cansiglio. Sempre durante la mattinata e nel primo pomeriggio, nella stessa location, svolgimento di laboratori a tema e lettura animata a cura di Consuelo Morello intitolati: “Giocattolai d’altri tempi, improvvisati,ma contenti!”

Ore 20.30 Escursione serale a cura di Asiago Guide nei dintorni del paese di Camporovere per ammirare il tramonto e ripercorrere antiche strade accompagnati dalla magia delle leggende cimbre. Prenotazioni: Asiago Guide Tel. 347 1836825 IAT Roana Tel. 0424 694361 – chalet@comune.roana.vi.it

Ore 21.00 Serata culturale dal titolo “Storie del mito cimbro” presso l’Istituto di Cultura Cimbra

di Roana con l’Ing. Francesco Manzoni relatore.

Domenica 16 Luglio

Ore 10.00 Caccia al tesoro conAsiago Guide all’Azienda Agricola “Bisele”.

Lo scopo della caccia al tesoro, oltre a far conoscere la realtà agricola del Bisele e i prodotti, è quello di comporre un cestino con

ingredienti locali (uova, farina, miele, latte, piccoli frutti…) con cui fare un tortino nel pomeriggio presso il Palazzetto Polifunzionale.

Prenotazioni: Asiago Guide Tel. 347 1836825 IAT Roana Tel. 0424 694361 – chalet@comune.roana.vi.it

Ore 10.00 Laboratori creativi per adulti presso il Palazzetto Polifunzionale a curadi Consuelo Morello:

“U-Mani, che creano vita” Attività di scrittura poetica e di libera espressione per tradurre in parole ogni emozione.

Ore 14.30 Laboratorio di cucina per bambini con Consuelo presso il Palazzetto Polifunzionale “Con le uova raccolte direttamente

dalle galline: ricette contadine!” Prenotazione al numero 340 3445796.

Ore 17.00 Spettacolo aperto a tutti con i menestrelli “Lustik e Ramalòkh”.

Ore 17.30 Masterclass di cucina con lo Chef Massimo Spallino dell’Hotel “Vecchia Stazione

Mountain Elegance” di Canove: una ricetta della tradizione cimbra verrà realizzata passo dopo passo durante un vero e proprio corso di cucina. Prenotazione al numero 340 3445796

Ore 21.00 Spettacolo “Altaburg”, presso la Località Bisele.

Lunedì 17 Luglio - CESUNA

ore 21.00 - Serata culturale “Il mondo cimbro e il favoloso: misteri e leggende sul rapporto tra uomo e natura nei racconti cimbri” presso il cinema-teatro “Palladio” di Cesuna con l’Istituto di Cultura Cimbra di Luserna

Martedì 18 Luglio - CESUNA

ore 21.00 - Serata di proiezioni presso il cinema-teatro “Palladio” di Cesuna serata di proiezioni a cura del Lessinia Film Festival

Mercoledì 19 Luglio - CANOVE

ore 21.00 - Serata culturale - Tre autrici di fiabe si ispirano alle leggende cimbre per raccontare nuove storie e nuove avventure: Paola Martello, Sabrina Tamiozzo e Iris Verlato presentano i loro libri e ci parlano del loro amore verso l’immaginario cimbro. Presso il Palazzetto Polifunzionale di Canove

Giovedì 20 Luglio - TRESCHE' CONCA

Pomeriggio dedicato alle erbe di montagna e ai campi estivi del nostro territorio: la cultura delle erbe spontanee e delle loro proprietà fa parte della vita quotidiana da sempre per chi vive in montagna.

Ore 15.00 - Due gruppi andranno per erbe con il Sig. Cantele e la figlia Lisa. Lisa seguirà i più piccoli e, in compagnia di Consuelo Morello, realizzerà un laboratorio con il raccolto della giornata: “Un prato di emozioni”. Il Sig. Cantele farà un percorso più impegnativo con gli adulti. Prenotazione al numero o Chalet Turistico

Venerdì 21 Luglio - MEZZASELVA

Ore 10.00 - Escursione sulle leggende locali con piccolo spettacolo teatrale sul ponte dello Stoanhaus a cura di Asiago Guide. Partenza per il gruppo dal Ristorante k2. Prenotazioni: Asiago Guide Tel. - IAT Roana Tel. -

Ore 12.00 - Arrivo al Baito Erio e dimostrazione della produzione del formaggio. Pranzo al sacco nei dintorni del baito e laboratori a cura di Consuelo Morello

Ore 15.00 - Rientro al Ristorante K2, dando spazio a nuovi ospiti con nuovi laboratori, sempre a cura di Consuelo Morello: “Fantasie di lana incantata”. Negli alti pascoli con un panorama mozzafiato intrecciamo quadri di filato fatato. Prenotazione al numero

Sabato 22 Luglio - CESUNA

Ore 10.00 - Breve escursione guidata ad una vena di argilla e lavorazione dei materiali. Prenotazioni: Asiago Guide Tel. - IAT Roana Tel. -

Ore 16.00 - Musica per il paese con Mc Nando

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - Laboratori sui suoni a cura di Consuelo Morello: “C’è musica nell’aia!” Realizzazione di piccoli strumenti musicali da far rintoccare, tra voci di gente e versi d’animali. Attività ad accesso libero. Prenotazione al numero

Ore 20.45 - Serata al Parco delle Leggende con il grande spettacolo “Zelighen Baiblen”, una magica avventura tra piccoli gnomi e irrequiete fatine, sanguanelli dispettosi e anguane vanitose. Va in scena il mondo fantastico di Kan-Züne!

Ritrovo presso Piazzetta dell’Alpino per fiaccolata verso il Parco delle Leggende.

Domenica 23 Luglio - ROANA

Ore 10.00 - Passeggiata con Asiago Guide e Isacco Tognon verso il ponte di Roana, che festeggia il centenario dalla sua ricostruzione. Momenti di riflessione, storia e tradizione durante un percorso che condurrà ad un simbolo importante per il Comune di Roana. Prenotazioni: Asiago Guide Tel. - IAT Roana Tel. -

Ore 14.30 - Dimostrazione dei lavori femminili di un tempo: tombolo e merletti, lavorazione della paglia, lavorazione delle erbe spontanee, panificazione, realizzazione materassi come un tempo, filò, lavorazione lana e dimostrazione ai lavatoi. Presso la piazza principale

Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - Laboratori liberi per bambini a cura di Consuelo Morello: “È con i fiori... che la Terra ogni anno torna a sorridere”. Attività artistica con fiori, semi e colori, nel contatto con la forza creativa della Terra i talenti vengono fuori! Prenotazione al numero

Ore 15.30 - Tradizionale Traversata della Val D’Assa accompagnati da Asiago Guide. Partenza dalla Chiesa di Canove e arrivo a Roana. Prenotazioni: Asiago Guide Tel. - IAT Roana Tel. -

Ore 17.30 - Arrivo in Piazza Santa Giustina della tradizionale Traversata della Val D’Assa con Asiago Guide: ad accoglierli la musica di Ilaria Vellar e gli Schellaträgar

programma completo Hoga Zait 2023