Sotto le stelle, notte bianca a Recoaro Terme

Sabato 15 luglio 2023 appuntamento a Recoaro Terme con “SOTTO LE STELLE” la notte bianca dalle 17 all’una. con DJ e musica per le vie del centro, mercatini e negozi aperti, street food, red parade con trampolieri e mangiafuoco.

Dal tramonto a notte fonda, divertimento puro con musica spettacoli e buon cibo.

Quest'anno aree musica per tutti i gusti: dalla Dance al Rock, dal Liscio al Latino Americano.

Inoltre potrete sperimentare un'ampia offerta di cibo di strada, con food trucks ed offerte dei locali.

Lasciatevi stupire dagli spettacoli di artisti di strada

Rilassatevi curiosando tra le proposte dei negozi aperti fino a tardi e dei mercatini.

Ammirate la collezione di auto storiche del "Team Recoaro Motor Sports"

-------------------------

Recoaro Terme

17:00-01:00

Red parade con trampolieri e mangiafuoco

Alex el Cubanissimo

Dj e musica per le vie del centro

Mercatini e negozi aperti

Street food