Antica Fiera di Santa Maria Maddalena a Castelgomberto, specialità trippe

Da Giovedì 13 Luglio a Domenica 16 Luglio e da Giovedì 20 Luglio a Domenica 23 Luglio 2023, si terrà, nel centro storico a Castelgomberto, la Fiera di Santa Maria Maddalena, organizzata dalla Pro Loco di Castelgomberto con il patrocinio del Comune di Castelgomberto e della Regione Veneto. Tutti gli spettacoli si terranno a Palazzo Barbaran. Durante tutte le serate saranno presenti stand gastronomici ben forniti con specialità trippe.

Programma:

Giovedì 13 Luglio:

- Alle ore 20:00, sfilata inaugurale della Fiera con la partecipazione del complesso strumentale "Don G. Busato" e il saluto alle Autorità

- Alle ore 21:00, ITALIANA BAND (musica italiana, dai vecchi successi degli anni 50, fino alle hit raggaeton delle ultime estati)

Venerdì 14 Luglio:

- Alle ore 20:00, 20° del club Le Prime Uve Biancorosse con la presenza di vecchie e nuove glorie biancorosse

- Alle ore 21:00, CB BAND (rock italiano)

Sabato 15 Luglio:

- Alle ore 21:00, FREAK! (dj set e show)

Domenica 16 Luglio:

- Alle ore 21:00, LIVEPLAY (cover band dei Coldplay)

Giovedì 20 Luglio:

- Alle ore 21:00, DIAPASON BAND (Vasco Rossi Tribute Band)

Venerdì 21 Luglio:

- Alle ore 21:00, MUEVELO (serata latina con dj set, animazione e spettacolo by Andrea Valentino e tutto lo staff)

Sabato 22 Luglio:

- Alle ore 7:30, tradizionali bancarelle lungo le vie del centro

- Alle ore 8:30, colazione con le trippe della tradizione

- Alle ore 9:30, S. Messa in chiesetta S. Maria Maddalena in Villa da Schio

- Alle ore 11:30, pranzo in Fiera

- Alle ore 21:00, FRANCO BAGUTTI BAND (ballo liscio)

Domenica 23 Luglio:

- Alle ore 21:00, SILVIA PERUZZI ORCHESTRA (ballo liscio)

- Alle ore 23.30, Spettacolo Pirotecnico.

Fiera di Santa Maria Maddalena. Si tratta di una delle fiere più longeve del territorio. Nelle serate della manifestazione sono presenti stand enogastronomici, musica e intrattenimento. Si possono inoltre assaggiare le trippe, il piatto forte tipico locale.

Fin dal 1796, l’Antica Fiera di Santa Maria Maddalena si svolge 22 luglio, giorno che celebra la santa Maria Maddalena.

In origine la manifestazione si sviluppava nel piazzale antistante l’attuale villa Da Schio e lungo la via che porta al centro del paese, via Villa.

Nel 1795, Antonio Piovene, proprietario della villa, chiese il permesso a Venezia di istituire una fiera a Castelgomberto per animare il mercato agricolo locale. Il 1796 fu quindi l’anno della prima edizione della fiera di S. Maria Maddalena, conosciuta da sempre con il nome “la fiera del pao”. Questo evento vede intrecciarsi realtà diverse: una festività religiosa, lo scambio commerciale e la festa popolare.