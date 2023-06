Teatro in malga: programma 2023

Teatro in malga è un percorso culturale, turistico ed enogastronomico che si realizza tra i Comuni di Caltrano, Gallio, Luisiana Conco e Cogollo del Cengio.

Le parole di grandi autori della letteratura contemporanea, intimamente legati al proprio territorio, come Tina Merlin, Vitaliano Trevisan, Mario Rigoni Stern, Luigi Meneghello e Dino Buzzati, proposti dagli artisti e dai musicisti in scena, creano un’atmosfera unica, che si interseca con il lavoro di chi vive la montagna quotidianamente.

Programma 2023

Sabato 8 luglio 2023 – Malga Paù, Caltrano

SULLA PELLE VIVA come si costruisce una catastrofe

di Tina Merlin

con Marica Rampazzo

musiche di Nereo Fiori

Da una parte due piccole comunità montane, Erto e Casso che cercano faticosamente di resistere inalterate; dall’altra il più ambizioso progetto idroelettrico della SADE e una visione globale orientata verso lo sfruttamento delle risorse e il profitto.

In mezzo Tina Merlin, giornalista bellunese determinata e caparbia, che si prodiga per indagare, comprendere, raccontare la storia di due comunità, prima stravolte e poi distrutte da una catastrofe evitabile.

A sessant’anni dalla tragedia del Vajont, l’inchiesta di Tina Merlin mantiene inalterata la sua forza e ci aiuta a riflettere sul rapporto fra uomo e natura.

“Il Vajont sta assumendo un’altra dimensione per la coscienza pubblica: è divenuto un luogo turistico da visitare. Con curiosità, forse con pietà, mai con ribellione”.

sab 8 luglio 2023 Caltrano (VI)

ore 18.00 > spettacolo

ore 19.00 > aperitivo di malga

menù > prossimamente online

costi:

aperitivo di malga 25 euro

spettacolo 10 euro

info e prenotazioni:

mob. 324 667 8985 (chiamate e WhatsApp)

importante per raggiungere la malga:

accesso caldamente consigliato dal Cimitero Inglese di Cesuna

sabato 15 luglio 2023 – Malga Serona, Caltrano

I 15.000 PASSI

di Vitaliano Trevisan

con Filippo Tognazzo

musiche di Nereo Fiori

Thomas lotta contro i suoi fantasmi familiari, la solitudine, la nevrosi e, più in generale, contro un mondo che lo respinge e che lui non riesce e non vuole comprendere. Il suo unico appiglio è un taccuino, in cui annota i passi che lo separano dalle sue mete quotidiane. Attraverso una narrazione intima, profonda e nervosa, Vitaliano Trevisan condivide con noi la sua visione spietata della nostra società.

“Di solito, mentre cammino, non alzo mai gli occhi da terra, anzi dall’asfalto, né rivolgo mai la parola ad alcuno. Contare i propri passi mentre si cammina è cosa tutt’altro che facile. Se si vuole essere sicuri di non perdere il conto bisogna essere concentrati sul camminare e sul contare, e il contare deve essere assolutamente a tempo con il ritmo dei passi. Qualsiasi distrazione può essere fatale.”

sab 15 luglio 2023

Caltrano (VI)

ore 19.00 > spettacolo

ore 20.00 > cena

menù > prossimamente online

costi:

cena 25 euro, bevande escluse

spettacolo 10 euro

info e prenotazioni:

mob. 340 787 1186 (solo chiamate, no WhatApp)

importante per raggiungere la malga:

accesso dall’incrocio con via Monte, parcheggio nello spiazzo lungo la strada che porta alla malga (500 mt a piedi) oppure presso la malga.

sabato 22 luglio 2023 – Malga Verde, Lusiana Conco

tramonto in Malga Verde

IL SERGENTE NELLA NEVE di Mario Rigoni Stern

con Filippo Tognazzo

musiche di Ivan Tibolla

Capolavoro della letteratura contemporanea, Il Sergente nella neve, non è solo il resoconto della ritirata di Russia di un reparto di alpini, ma è un libro che, pagina dopo pagina, ci aiuta a conoscere in profondità l’animo umano. Attraverso il racconto di Rigoni Stern, condividiamo la paura e il coraggio dei soldati in guerra, proviamo pietà e compassione per tutti coloro che vedono sconvolta la propria vita dal conflitto, scopriamo l’intensità dei legami umani fra compagni. Un libro imprescindibile, potente e sincero, dal quale emerge chiaramente la statura etica e morale di uno degli autori più amati della letteratura italiana.

“Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli starnuti e colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pali di sostegno del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno e quando ci ripenso provo il terrore di quella mattina di gennaio quando la Katiusha per la prima volta ci scaraventò le sue settantadue bombarde.”

sab 22 luglio 2023

Lusiana Conco (VI)

ore 18.00 > spettacolo

ore 19.00 > aperitivo di malga

menù > prossimamente online

costi:

aperitivo di malga 25 euro

spettacolo 10 euro

info e prenotazioni:

tel. 0424 700332 (chiamate e WhatsApp)

importante per raggiungere la malga:

arrivo da Marostica o Breganze: accesso dalla SP 72 (via Galgi), si può parcheggiare nei prati vicini alla malga seguendo le indicazioni

arrivo da Bassano: 4 km dopo Rubbio in direzione Asiago.

sabato 29 luglio 2023 – Malga Campo Mandriolo, Gallio

tramonto in Malga Campo Mandriolo

DANCING STRIDES #4 HARVESTD: dancing Strides è una collezione di camminate coreografiche partecipative.

—

LIBERA NOS A MALO di Luigi Meneghello

con Valerio Mazzucato

musiche di Luca Francioso

Un racconto vivido, vitale e sanguigno di una terra e dei suoi abitanti, narrato attraverso uno stile unico, perennemente in equilibrio fra lingua e dialetto, ma anche fra commedia, farsa e tragedia. A fronte della nostra perenne e spesso maldestra ricerca di una identità scomparsa, con Libera nos a Malo, Luigi Meneghello ci riporta in un mondo al tempo stesso poetico, ingenuo e brutale. E ci offre così, con un romanzo autobiografico esemplare, l’opportunità di riscoprire davvero il senso della parola identità, in tutte le sue contraddizioni.

“S’incomincia con un temporale. Siamo arrivati ieri, sera, e ci hanno messi a dormire come sempre nella camera grande, che è poi quella dove sono nato. Coi tuoni e i primi scrosci della pioggia, mi sono sentito di nuovo a casa. Erano rotolii, onde che finivano in sbuffo: rumori noti, cose del paese. Tutto quello che abbiamo qui è movimentato, vivido, forse perché le distanze sono piccole e fisse come in un teatro. Qui tutto è come intensificato, questione di scala probabilmente, di rapporti interni. La forma dei rumori e di questi pensieri (ma erano poi la stessa cosa) mi è parsa per un momento più vera del vero, però non si può rifare con le parole.”

sab 29 luglio 2023

Gallio (VI)

ore 14.30 > ritrovo presso il parcheggio in Valformica e passeggiata di avvicinamento

ore 16.00 > passeggiata coreografica

ore 17.30 > spettacolo

ore 18.30> aperitivo di malga

menù >

costi:

aperitivo di malga 28 euro

passeggiata e spettacolo 5 + 5 euro

info e prenotazioni:

mob. 392 117 1719 (no chiamate, solo WhatApp)

importante per raggiungere la malga:

accesso dalla Val Formica SP349 (e non dalla parte trentina del Vezzena come talvolta indica GoogleMaps)

parcheggio in Val Formica (4 km a piedi dalla malga)

mercoledì 2 agosto 2023 – Malga Roccolo, Cogollo del Cengio

tramonto e serata in Malga Roccolo

DANCING STRIDES #1 – LETTERE SEGRETE: dancing Strides è una collezione di camminate coreografiche partecipative.

—

STRANE STORIE

omaggio a Dino Buzzati

con Vasco Mirandola

musiche di Sergio Marchesini

Strane Storie è un viaggio nel fantastico mondo di Dino Buzzati, uno degli autori più versatili della cultura veneta e internazionale del Novecento.

Brevi racconti, frammenti, dialoghi, storie fantastiche ci immergono in atmosfere misteriose, in episodi apparentemente quotidiani che improvvisamente scivolano senza preavviso in una atmosfera surreale, svelano la magia racchiusa nell’ovvio, suggeriscono l’inquietudine dell’inatteso, o prendono la forma di quella strana materia di cui sono fatti i sogni…. e in un attimo accade l’incredibile!

BIGLIETTI

Il biglietto dello spettacolo è gratuito per gli under 18 e ridotto a 7 euro per gli over 65.

La prenotazione è necessaria, va effettuata ai numeri indicati per ogni data e che corrispondono ai gestori della malghe. I posti sono limitati..

Valutate bene le tempistiche di arrivo e prendetevi il tempo necessario, la montagna ha tempi che non sempre corrispondono con i nostri. Si consiglia un abbigliamento adeguato e di consultare le previsioni meteo prima della partenza.

In caso di maltempo gli eventi saranno annullati.

Potrebbe non essere garantito, per questioni di rete, l’utilizzo del bancomat in tutti i luoghi, o di Google maps.

Il ritiro e il pagamento dei biglietti sarà sul luogo a partire da 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli o dalla partenza delle passeggiate. Il pagamento degli aperitivi di malga e della cena verrà effettuata direttamente in malga