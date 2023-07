Brick Lane Festival con i Modena City Ramblers e i Buskers alla Fabbrica Alta

Dopo il successo dell'anno scorso con la prima edizione, torna il Brick Lane Festival organizzato da Molo 517 con il patrocinio del Comune. Dal 14 al 16 luglio il parco della Fabbrica Alta ospiterà tre giorni di musica e intrattenimento per grandi e bambini con band affermate ed emergenti e performance di artisti di strada.

Programma 2023

Venerdì 14 - si comincia alle 17 con l’elettro rock degli On the Moon, la new wave di Fance, il rock alternativo de Le pietre dei Giganti fino al folk scanzonato dei genovesi The Bustermoon.

Alle ore 22, invece, si esibiranno i Meganoidi, celebre band ska-punk che si è fatta conoscere per brani come “Supereroi”, “King of Ska” e “Zeta reticoli”. L’anno scorso si erano esibiti in acustico al Molo 517 e quest’anno tornano con la band al completo per regalare al pubblico scledense un live energico. Il loro concerto sarà seguito dal dj set di Andy dei Bluvertigo.

Sabato 15 luglio - opening stage alle 17 di Fabio De Vicente, Brema, Zagara e Il Carro Bestiame, che spaziano dal cantautorato al rock alternativo. Alle 20.45, invece, salgono sul palco Cecco e Cipo: duo di cantautori italiani la cui peculiarità è l’arte del racconto, con un gusto per lo storytelling cantato con l’ironia e l’irriverenza che li hanno resi famosi a X Factor. Grande attesa, poi, per i Modena City Ramblers (alle 22) con il loro nuovo lavoro "Altomare" e anche vecchi successi come “In un giorno di pioggia” e “I cento passi”.

Domenica 16 - dedicata alle famiglie, e sarà un vero e proprio Buskers Festival. Si inizia alle 10 e durante la giornata si esibiranno a rotazione numerosi artisti di strada tra cui Geo il Giocoliere, Flavio il Burattinaio e Manuele Pascal. Super ospite di questa edizione è il talento argentino Mencho Sosa che proporrà il suo circo calcistico: tra palleggi e numeri fenomenali, stupirà il pubblico con unoshow che sta facendo il giro del mondo.

Nel corso di tutta la giornata sarà possibile partecipare alle attività della scuola circense "Circo in Valigia", mentre nel pomeriggio tornano i giocattoli in legno di Zugatolando. Non manca il truccabimbi con Silvy e Annachiara. Alle 17 si esibiranno gli Streamy Drill con le loro cover di rock band britanniche. Il gran finale del festival è affidato allo spettacolo con il fuoco "Si può fire" (dalle 21.15).

BRICK LANE FESTIVAL - PARCO DELLA FABBRICA ALTA - VIA PASUBIO SCHIO

Biglietti: venerdì 14 luglio e domenica 16 luglio: gratuito; sabato 15 luglio: 10 euro + diritti di prevendita disponibili online e in cassa (bambini sotto i 12 anni gratis); Nell’area del festival saranno presenti bancarelle e foodtruck. Ampio parcheggio pubblico gratuito disponibile. Per informazioni scrivere messaggi su whatsapp al numero 3880717677 (no chiamate)