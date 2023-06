Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona: il programma 2023

Cinema sotto stelle, la rassegna estiva ai chiostri di Santa Corona, quest’anno celebra la sua 30ª edizione ed è firmata come sempre dal Cinema Odeon, un film al giorno e incontri con grandi nomi, dal 23 giugno al 3 settembre. Da quest'anno i posti in arena saranno numerati, potrete quindi scegliere e prenotare il vostro posto preferito.

Programma 2023

GIUGNO– ore 21.30

Ven 23 Giugno – LE OTTO MONTAGNE, preceduto dal cortometraggio AN IRISH GOODBYE, vincitore del Premio Oscar 2023 come migliore short film

Sab 24 Giugno – LA SIRENETTA

Dom 25 Giugno – IL SOL DELL'AVVENIRE – Il cinema secondo Nanni Moretti

Lun 26 Giugno – CASABLANCA – Cineteca sotto le stelle (Restaurato in 4K)

Mar 27 Giugno – IO SONO UN AUTARCHICO – Il cinema secondo Nanni Moretti

Mer 28 Giugno – LA QUATTORDICESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ospite in arena il regista Pupi Avati

Gio 29 Giugno – NINJA BABY

Ven 30 Giugno – THE FABELMANS

LUGLIO - ore 21.30

Sab 1 Luglio – CAMPIONI

Dom 2 Luglio – Billy – ospite in arena la regista Emilia Mazzacurati

Lun 3 Luglio – Animal House – Cineteca sotto le stelle (Restaurato in 4K)

Mar 4 Luglio – PALOMBELLA ROSSA – Il cinema secondo Nanni Moretti

Mer 5 Luglio – AS BESTAS

Gio 6 Luglio – ANIMALI SELVATICI

Ven 7 Luglio – THE WHALE

Sab 8 Luglio – EMILY

Dom 9 Luglio – STRANIZZA D'AMURI

Lun 10 Luglio – TORO SCATENATO – Cineteca sotto le stelle (Restaurato in 4K)

Mar 11 Luglio – LE CREATURE DI DIO

Mer 12 Luglio – CARO DIARIO – Il cinema secondo Nanni Moretti

Gio 13 Luglio – TRE COLORI: FILM BLU – Restaurato in 4K

Ven 14 Luglio – MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO

Sab 15 Luglio – GLI ARISTOGATTI

Dom 16 Luglio – RAPITO

Lun 17 Luglio – BLADE RUNNER – in lingua originale – ospite in arena l’attrice Joanna Cassidy, modera il regista Ferdinando Vicentini Orgnani – Cineteca sotto le stelle (Restaurato in 4K)

Mar 18 Luglio – LE MIE RAGAZZE DI CARTA

Mer 19 Luglio – APRILE – Il cinema secondo Nanni Moretti

Gio 20 Luglio – TRE COLORI: FILM BIANCO – Restaurato in 4k

Ven 21 Luglio – GLI SPIRITI DELL'ISOLA

Sab 22 Luglio – BLUEBACK

Dom 23 Luglio – SCORDATO

Lun 24 Luglio – IL MAGO DI OZ – Cineteca sotto le stelle (Restaurato in 4K)

Mar 25 Luglio – PIGGY

Mer 26 Luglio – LA STANZA DEL FIGLIO – Il cinema secondo Nanni Moretti

Gio 27 Luglio – TRE COLORI: FILM ROSSO – Restaurato in 4K

Ven 28 Luglio – BABYLON

Sab 29 Luglio – ELEMENTAL

Dom 30 Luglio – L’ULTIMA NOTTE DI AMORE

Lun 31 Luglio – 2001 – ODISSEA NELLO SPAZIO – Cineteca sotto le stelle (Restaurato in 4K)

Biglietti: interi 6,50, ridotti 5,50; eventi speciali del 23 e 28 giugno e 17 luglio, interi 7,50, ridotti 6,50

Prevendita su https://odeonvicenza.18tickets.it www.odeonline.it

A inaugurare la rassegna al chiostro sarò, venerdì 23 giugno, "Le otto montagne" di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, recente vincitore del David di Donatello come miglior film del 2023. In esclusiva sarà proiettato anche il pluripremiato cortometraggio "An irish goodbye", vincitore dell’Oscar 2023 come miglior short film.

Domenica 2 luglio, invece, toccherà a Emilia Mazzacurati invitata per condividere con gli spettatori il suo primo lungometraggio, "Billy". Lunedì 17 luglio attesa anche l’attrice americana Joanna Cassidy, interprete di Zora in "Blade Runner", film che sarà proposto in versione originale e restaurata; con lei, a presentare la celebre pellicola, anche il regista Ferdinando Orgnani Vicentini.

E ancora, a poche settimane dal suo gradito passaggio per l’Odeon, ecco a fine giugno una retrospettiva dedicata a Nanni Moretti, nell’estate che lo vedrà festeggiare i 70 anni. Nel cartellone - da Io sono un autarchico del 1975 fino all’ultimo Il sol dell’avvenire, uscito quest’anno - saranno inseriti tutti i film restaurati e le opere più recenti del regista; in particolare, non poteva mancare Caro Diario, di cui ricorre quest’anno il trentesimo anniversario dall’uscita. Un appuntamento speciale è inoltre previsto sabato 1 luglio al Cinema Odeon con una proiezione in pellicola 35mm del film Bianca, con ingresso gratuito (info e modalità di accesso su www.odeonline.it).

La prima parte del programma, relativa a giugno e luglio, sarà caratterizzata da stuzzicanti viaggi nel tempo, grazie agli appuntamenti di Cineteca sotto le stelle, ricca di grandi classici del cinema restaurati come Casablanca di Michael Curtiz, Animal House di John Landis in versione originale, Toro Scatenato di Martin Scorsese e Il mago di Oz, capolavoro di Victor Fleming, per arrivare a 2001 – Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

Spazio anche a un omaggio al maestro del cinema polacco Krzysztof Kie?lowski con la riproposta della sua celebre trilogia Film Blu, Film Bianco e Film Rosso, quest’ultimo uscito anch’esso trent’anni fa e destinato a ridefinire i contorni del cinema d’autore.

A completare il quadro del trentesimo Cinema sotto le stelle sarà il meglio delle produzioni italiane e internazionali dell’attuale stagione, oltre a numerose prime visioni. Fra i titoli, gli attesissimi Indiana Jones e il quadrante del destino, Barbie e Oppenheimer di Christopher Nolan, che dal 23 agosto approderà alla rassegna in prima visione per Vicenza.

In collaborazione e con il contributo del Comune di Vicenza, con il sostegno della Provincia di Vicenza, del Gruppo AGSM AIM e di Europa Cinemas e con la collaborazione di Cineteca Nazionale e Cineteca di Bologna.