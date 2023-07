Appuntamenti a Schio dal 14 al 20 luglio

Il nuovo evento di Fuoribosco di questa settimana propone domenica i racconti di transumanza di G. Abriani; nuovi giochi per i più giovani grazie al Pro Summer Kids e grande assortimento di film da gustare al Cinema estate!

Molti gli eventi sportivi per tutti i gusti: la passeggiata: “Gli animali alla guerra” al Monte Novegno con Luca Guiotto, una corsa podistica proposta dall' Anguriara con inizio alle 20.15, il proseguimento delle attività di Pilates e Shiatsu nel parco di Palazzo Boschetti, due giornate per il Torneo di pallavolo “Pravolley” e infine, sempre per quanto riguarda il Volley, ci sarà da venerdì 14 a domenica 16 l’ “International Master Volley” (Masiera Day) sfida tra sette diverse nazioni al Campus Schio.

Per quanto riguarda festival e musica continuano gli eventi all’Anguriara con Dj e musica dal vivo e fa ritorno per questo weekend il “Brick Lane Festival” organizzato da Molo 517

EVENTI GIORNO PER GIORNO

Venerdì 14 luglio

Anguriara – Demenzioni

Ore 20.00

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/mwnp8nwt

Sabato 15 luglio

Anguriara – Pravolley e DeeJay Jo

Ore 13.00 – Torneo Pravolley

Ore 20.00 – Apertura serale

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/2bprnenk

Domenica 16 luglio

Festival Fuoribosco: “I custodi delle terre alte”

Racconti di trasumanza di G. Abriani

Ore 16.00

Malga Davanti, Monte Novegno

Info: https://tinyurl.com/3c3m4nr9

Gli animali alla guerra

Passeggiata lungo il sentiero Calliano con Luca Guiotto

Ore 9.00

Monte Novegno, Schio

Info: https://tinyurl.com/2t97hzdd

Anguriara – Pravolley

Ore 08.00

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/5n8w6pwf

Lunedì 17 luglio

Cinemaestate – “Il corsetto dell’imperatrice”

Un film di Marie Kreutzer

Ore 21.30

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Info: https://www.cinemapasubio.it/ rassegne/cinema-estate/

Martedì 18 luglio

Cinemaestate – “Infinito. L’universo di Luigi Ghirri”

Un film di Matteo Parisini

Ore 21.30

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Info: https://www.cinemapasubio.it/ rassegne/cinema-estate/

Pilates - “A piedi nudi nel parco”

Con Laura Manfron

Ore 19.30 – 20.30

Parco Palazzo Boschetti

Info: 340 4928476 - https://tinyurl.com/5kvewr6d

Mercoledì 19 luglio

Cinemaestate – “Close”

Un film di Lukas Dhont

Ore 21.30

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Info: https://www.cinemapasubio.it/ rassegne/cinema-estate/

Pro Summer Kids

Conquista il racconto

Ore 17.00

Parco del dirigibile – Ss. Trinità Schio

Info e prenotazioni: giulia.lab@outlook.it - https://tinyurl.com/msy2tuk4

Anguriara – Corsa podistica e “I Graffi”

Ore 20.15 – Inizio corsa

Ore 21.00 – Live music

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/4nn395km

Shiatsu al parco

Con Valentina Zaffonato

Ore 19.30 – 20.30

Parco Palazzo Boschetti

Info: 340 4928476 - https://tinyurl.com/3k85fjjr

Giovedì 20 luglio

Cinemaestate – “Billy”

Un film di Emilia Mazzacurati

Ore 21.30

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Info: https://www.cinemapasubio.it/ rassegne/cinema-estate/

Anguriara –Veneto Radio

Ore 20.00

Al Rocolo, Via Giavenale di sopra

Info: https://tinyurl.com/bdeue8kz