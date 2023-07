Eventi a Montecchio Maggiore dal 7 al 16 luglio, concerti, cinema, teatro, incontri

Gli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 7 a domenica 16 luglio 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDì 7 LUGLIO

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: Incontro GENITORI … CHE AVVENTURA! al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto I SORDI al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – Estate in Favola: Ensemble Vicenza Teatro in LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO al Giardino della Biblioteca

SABATO 8 LUGLIO

• ore 18.30 – AbilitanteSocialFest: I CANTORI DOBONASCIMENTO al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto DUE DITA SOTTO IL CIELO al Parco di Via Volta

• ore 21.15 – Museo Zannato_Romeo Expedition: proiezione film YACARÉ - UN CAIMANO ALLA FINE DEL MONDO al Castello di Romeo

DOMENICA 9 LUGLIO

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto LA MALABARISTA al Parco di Via Volta

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film IL SOL DELL'AVVENIRE al Castello di Romeo

LUNEDì 10 LUGLIO

• ore 18.30 – Estate in Favola: Lettura animata LE AVVENTURE DI PINOCCHIO al parco del Castello di Romeo

MARTEDì 11 LUGLIO

• ore 18.30 – Riunione della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio in Sala Consiliare del Municipio

MERCOLEDì 12 LUGLIO

• ore 15.30 – Incontro EMPLAY negli spazi di Progetto Giovani

• ore 21.15 – Visioni di Danza: Balletto Teatro di Torino in PLAY_BACH divertissement e Compagnia Naturalis Labor in PRELUDE + NIGHT WOLVES al Castello di Romeo

GIOVEDì 13 LUGLIO

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: Laboratorio STORIE ITINERANTI al Parco di Via Volta

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: MERCATINO DEI PRODUTTORI HAB TERRENERGIE al Parco di Via Volta

• ore 19.00 – Benessere al Castello: lezione gratuita di TAI JI QUAN al parco del Castello di Romeo

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: TI RACCONTO. STORIE CON OGGETTI CHE PRENDONO VITA al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – MontecchioMaggioreLive Stories: Marco Ballestracci in BLACK BOY FLY al Giardino della Biblioteca

VENERDì 14 LUGLIO

• ore 16.00 – Festa TUTTO IN UNA NOTTE SOTTO LE STELLE in Piazza Fraccon

• ore 19.00 – AbilitanteSocialFest | Montecchio Art Park: esposizioni di artisti locali al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest | Montecchio Music Park: concerti di BASTIANO + FABIO CARDULLO al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – Estate in Favola: Fondazione Aida in POLLICINO NON HA PAURA DELL'ORCO al Giardino della Biblioteca

SABATO 15 LUGLIO

• ore 14.00 – AbilitanteSocialFest: GIOCHI DA TAVOLO al Parco di Via Volta

• ore 16.00 – Raduno e festa TUTTO IN UNA NOTTE SOTTO LE STELLE in Piazza Fraccon

• ore 18.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto aperitivo STILNOX e BLACK BOYS al Parco di Via Volta

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerti AMBARADAN + SCHIUMA LIVE + ULYSEES TALES Dj set al Parco di Via Volta

DOMENICA 16 LUGLIO

• ore 10.00 – Raduno e festa TUTTO IN UNA NOTTE SOTTO LE STELLE in Piazza Fraccon

• ore 21.00 – AbilitanteSocialFest: Concerto MAKALGAROBSHIN 4ET al Parco di Via Volta

• ore 21.15 – Cinemalcastello: Film TRIANGLE OF SADNESS al Castello di Romeo