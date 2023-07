Festa della Sopressa a Villabalzana: specialità sopressa tipica, costine

La Festa della Sopressa di Villabalzana ha più di 40 anni di tradizione. Incastonata nei Colli Berici, al riparo dalla calura estiva, in questa segra è possibile gustare in compagnia piatti di sopressa tipica, costine, bigoli, gnocchi. Bellissima posizione collinare anti afa, straordinario stand gastronomico e grande pista in acciaio per ballare.

Dal 14 al 17 luglio 2023: intrattenimenti musicali, pesca di beneficenza e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 18.30.

Specialità culinarie: "sopressa vicentina", "sparagagna" alla vicentina; bigoli e gnocchi al ragù/anitra/pomodoro; bruschette al tartufo; panini con sopressa; patatine fritte; fagioli; "fritoe"; dolci artigianali. Pista da ballo in acciaio. Ingresso libero.

Musica e ballo country sabato, in consolle Luka & Nike Djs in piena forma e ospite speciale Frank Dj.

A Villabalzana Hill torna l’Autentica Country Music!

Si svolge presso il campo sportivo a Villabalzana di Arcugnano (VI).

Programma 2023