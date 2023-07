Sagra del Redentore a Ponte di Barbarano: ricco stand gastronomico, musica, gran spettacolo pirotecnico

Indirizzo non disponibile

Anche quest’anno Luglio a Ponte di Barbarano vuol dire solo una cosa: SAGRA DEL REDENTORE.

La terza domenica di luglio è festa grande a Ponte di Barbarano. La sagra del Redentore apre le porte il venerdì e termina il martedì con un fenomenale spettacolo di fuochi d'artificio.Divertimento assicurato per tutti e buona cucina allo stand gastronomico.

Annoiarsi è impossibile datà la vastità di intrattenimento offerta ogni sera: musica dal vivo di orchestre e dj set, esibizioni di danza, una rievocazione storica, mostre, lotteria, pesca di beneficenza, luna park per bambini e stand gastronomico.

Molte le specialità tipiche da assaggiare dai primi piatti ai dolci.

Programma 2023

Venerdì 14 Luglio•

DANIMOS BAND

•Sabato 15 Luglio•

serata Latina con spettacolo e animazione con Salsamerika Company. Dance & Fun

•Domenica 16 Luglio•

orchestra spettacolo TRIX 360

•Martedì 18 Luglio•

serata danzante con i SABIA

LUNEDì 17 LUGLIO:

Special show di Andrea Fratellini, vincitore di Italia’s got Talent 2020, e Max Pieriboni da Zelig e Colorado

Ore 21:00 ingresso libero

Una festa di antica tradizione che ogni anno si celebra tra musica, buon cibo, danze e il gran spettacolo piromusicale che chiuderà le 5 giornate.

Stand enogastronomico aperto dalle 19:00 – Area Luna Park – Area giovani “Shake or Trash” con birra artiginale, dj set e allestimenti a tema trash

Area Liscio con pista d’acciaio per serate danzanti – Pesca di beneficienza – Mostra in sala maggiore: 400 anni di macinini da caffè in esposizione

Spettacolo piromusicale durante l’ultima serata.