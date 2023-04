'Ex - Illustri': le opere di Elena Xausa in mostra a Palazzo Leoni Montanari

Protagonista del progetto espositivo “EX - Illustri x Elena Xausa”, in mostra a Palazzo Leoni Montanari dal 15 aprile al 10 settembre 2023 è Elena Xausa (1984-2022), illustratrice e artista italiana di fama internazionale recentemente scomparsa. Il titolo EX trae origine dalla modalità con cui firmava le sue opere ma anche dal significato etimologico della parola: EX come moto da luogo, come punto di partenza e come causa. Questo progetto è infatti pensato non solo come omaggio all’artista e alla sua carriera ma anche come un cantiere in movimento, che prende spunto dall’energia di Xausa per coinvolgere un’ampia comunità creativa.

Elena Xausa ha vissuto a Venezia, Berlino, Milano e New York lavorando per riviste, magazine e brand di livello mondiale come The New Yorker, The New York Times, Le Monde, Les Echos, Monocle, Vogue, Esquire, Vanity Fair, Icon Design e importanti brand come Apple, Nike, Fendi e molti altri. La sua ricerca artistica l’ha portata a esplorare le infinite possibilità del disegno e a sviluppare il proprio lavoro anche nella terza dimensione, con la creazione di installazioni site specific, oggetti di design e capi d’abbigliamento.

In mostra 200 lavori dell’artista: la prima sala ‘EXperimenti’, la più intima del percorso creativo di Elena Xausa, è interamente dedicata al dietro le quinte dei suoi lavori e alla sua ricerca personale: una parte significativa dei suoi sketchbook, per la prima volta esposti al pubblico, ma anche le sue ceramiche e le sue sculture.

La sezione ‘EXpo’ è dedicata alla produzione artistica dal 2009 al 2019, che ha visto Elena Xausa uscire dai confini dell’Italia, dapprima in Europa e poi a New York dove si è stabilita per alcuni anni. Biblioteche, caffè, studi in condivisione, treni e vaporetti, aeroplani e automobili, salotti di amici, prati fioriti, scogliere norvegesi e radure americane sono solo alcuni degli scenari che hanno visto nascere le sue illustrazioni. ‘EXpo’ prosegue con le collaborazioni e pubblicazioni più importanti dei dieci anni di carriera di Elena, dalle più note testate giornalistiche internazionali alle aziende più di tendenza dello scenario europeo e internazionale.

‘EXnovo’ è lo spazio del percorso dedicato a testimoniare come l’energia di Elena Xausa continui il suo viaggio grazie alle opere di 100 illustratori, designer e artisti chiamati a raccontare la creatività dell’artista attraverso altrettanti omaggi inediti: stampe, originali, quadri, sculture, ceramiche, installazioni, video e altre opere, che saranno disponibili per raccogliere fondi a favore di AIRC - Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Tra gli artisti Matteo Cibic, Ale Giorgini, Luca Zamoc, Guido Scarabottolo, Giorgia Lupi, Mauro Gatti, Koes, Manuele Fior, Basik, Sarah Mazzetti, Emiliano Ponzi, Lorenzo Fonda, Lavinia Xausa, Luca Font, Massimo Giacon, Riccardo Guasco.

La mostra “EX - Illustri x Elena Xausa”, è il cuore di un laboratorio creativo che per cinque mesi coinvolgerà gli appassionati di illustrazione nella sede museale vicentina della Banca. L’iniziativa è promossa e curata da Intesa Sanpaolo e Associazione Illustri, curatrice della manifestazione internazionale biennale ‘Illustri Festival’ a cui la Banca partecipa dal 2015 ospitando a Palazzo Leoni Montanari la sezione ‘Illustrissimo’, con importanti nomi come Pablo Lobato, Noma Bar, Malika Favre e Christoph Niemann. Con la mostra dedicata a Elena Xausa, Il museo di Vicenza dà l’avvio a un appuntamento annuale dedicato all’illustrazione contemporanea internazionale.

L’esposizione si conclude con EXcursus, uno spazio dove ogni visitatore potrà sperimentare il senso più intimo e profondo della scintilla creativa, sostando e utilizzando lo spazio e il tempo per trasferire su carta l’ispirazione ricevuta nel percorso espositivo. A impreziosire il luogo un murales di Luca Zamoc, street-artist che realizzerà la sua opera dedicata a Elena tra il 12 e il 14 aprile.

Nei mesi di apertura della mostra è previsto EXtra, un ricco programma di giornate creative, con workshop, talk, incontri e esperienze legati al mondo dell’illustrazione e non solo.

Chiusa il lunedì.