Antica Sagra del Carmine a Sorio di Gambellara: specialità frittura di pesce

Dal 15 al 18 Luglio 2022 si svolge la 324° edizione dell'Antica Sagra del Carmine a Sorio di Gambellara. La specialità della sagra è la famosa Frittura di Pesce servita durante tutte le serate, e la chiusura con il "Sagrin" del lunedì con spettacolo pirotecnico.

“Quando il sole canicolare scioca sulle strade dei monti e accampa i vigneti, Sorio prepara la Sagra del Carmine e dà appuntamento per il Sagrino.

Un tempo il pesce era squisito: tinche, lucci, scardole e pescigatto pescati alle Pezza, ai Ronchi, alle Roncadole e in Sarmazza, tutte località della campagna di Gambellara e Sorio.

Alla sagra del Carmine si consuma qualche quintale di pesce. Le trattorie non ce la fanno a preparare decine e decine di polente calde; si ricorre all’aiuto delle famiglie private che arrivano con i “panari” fumanti sui quali hanno da poco rovesciato il paiolo.

In questi ultimi anni sta prendendo piede, accanto al pesce, la porchetta allo spiedo. Fa caldo in luglio, ma si mangia all’aperto e si beve vino appena spillato dalla botte tenuta in cantina fresca e asciutta. E si canta…"

PROGRAMMA 2022

Venerdì 15 luglio

ore 19.00

Santa Messa con l’inaugurazione del nuovo Sagrato della Chiesa di Sorio.

Seguirà Cena su prenotazione con iscrizione presso Panificio Rossi e Bar Da Pelanda.

Tutto il ricavato della Cena verrà devoluto alla Parrocchia.

Sabato 16 luglio

ore 19.00

Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00

Ballo liscio con l’Orchestra Spettacolo“I nuovi Delfini“

Durante la serata si esibirà la Scuola di Danza e Fitness “Efecto Latino“

Domenica 17 luglio

ore 10.00

Santa Messa con Processione della Madonna del Carmelo. Seguirà rinfresco offerto alla Comunità

ore 19.00

Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00

Ballo liscio e di Gruppo con Marco Stella, Nadia dell’Acqua e Claudio Frog Music Band

Lunedì 18 luglio

324° Sagrin del Carmine

ore 19.00

Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00

Ballo liscio con Romeo dei Parioli

ore 23.00

Fantastico Spettacolo Pirotecnico a cura di “Cuco – Pirofantasia”

La Sagra di Sorio è organizzata dal Comitato Antica Sagra del Carmine di Sorio, un’insieme di persone del paese che ogni anno si adoperano all’organizzazione dell’evento.