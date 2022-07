Festa in Brenta a Campolongo

Campolongo si prepara per la tradizionale FESTA in BRENTA!. La Sagra della Madonna del Carmine, si festeggia nelle due settimane centrali di luglio e vede, accanto alle tradizionali ricorrenze religiose, un fitto programma di iniziative. La Festa in Brenta è diventata ormai un appuntamento molto atteso.

Lo stand gastronomico

Lo stad gastronomico propone, oltre ai piatti tipici della tradizione, pollo, costicine e salsicce, fagioli in salsa, polenta e patatine fritte, anche un prodotto caratteristico della tradizione vicentina, il baccalà, sapientemente preparato dai nostri cuochi. Accanto all’area gastronomica tradizionale, viene allestito da qualche anno, un chiosco per la preparazione di aperitivi, dove si possono scegliere birre artigianali, fantastici mojito e tanti altri cocktail.

La domenica lo stand gastronomico apre a partire dalle ore 12.00 con orario continuato fino a sera.

Potrai organizzare la tua giornata in Brenta, godendoti il fresco e le attività fluviali; quando avrai fame, lo staff della Proloco sarà a tua disposizione per deliziarti con i menù della cucina, con una veloce merenda, o con le numerose proposte di cocktail del chioschetto!

Solo per il periodo della festa in Brenta, è possibile parcheggiare anche vicino al fiume; per l'accesso, seguire le indicazioni in loco.

Riva Brenta, Campolongo sul Brenta (VI)