Terre Graffiate: escursioni musicali e Monte Grappa jazz festival

Torna Terre Graffiate, festival che unisce musica e territorio, con concerti di musica classica e jazz in location scelte del Monte Grappa, il palcoscenico naturale della rassegna.

L’edizione di quest’anno si articola in due week end di luglio, con diverse proposte e format di concerto che si dividono in due categorie:

2 concerti “itineranti” , che vedono l’esibizione di particolari duetti strumentali (rispettivamente, violino-fisarmonica e violino-violoncello), all’interno di trekking storico-naturalistici guidati (sabato 15 e sabato 29 luglio);

, che vedono l’esibizione di particolari duetti strumentali (rispettivamente, violino-fisarmonica e violino-violoncello), all’interno di trekking storico-naturalistici guidati (sabato 15 e sabato 29 luglio); 2 giornate di Monte Grappa Jazz Festival (domenica 16 e domenica 30 luglio), che per un nuovo anno – dopo le precedenti fortunate edizioni del 2019 e del 2022 – invaderà il territorio del Massiccio con concerti di jazz band locali e italiane presso varie malghe e locali, in diversi orari del giorno (ore 11, 14.30, 18) e che gli spettatori potranno seguire raggiungendo a piedi le varie location dai parcheggi indicati. Anche quest’anno il Jazz Festival toccherà tutti e tre i versanti del Monte Grappa (vicentino, trevigiano, bellunese).

TERRE GRAFFIATE 2023 PROGRAMMA

SABATO 15 LUGLIO

ESCURSIONI MUSICALI – Sulle orme degli Eroi

Fisarmonica e violino si incontrano in un ideale punto di mezzo fra tradizione e modernità, tra folk e jazz, tra scrittura e improvvisazione. Il progetto ha spiccato respiro internazionale, a partire dalla sua doppia nazionalità italo-francese: il repertorio segue, attraverso composizioni originali, tradizionali e musiche di grandi autori il percorso di viaggio di fisarmonica e violino, nati in Italia per poi portare in tutto il mondo la loro storia e cultura, finendo per fondersi con le tradizioni musicali con cui sono entrati in contatto arricchendole ed arricchendosi a loro volta.

Ore 9.00 Col della Berretta e Monte Asolone Castellan/Delzant Duo, guida Sara Marinello

Biglietto 15€. Posti limitati con prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 16 LUGLIO

MONTE GRAPPA JAZZ FESTIVAL DAY 1

Ore 11.00 Human Bites, Malga Mure (Pieve del Grappa)

ore 14.30 Broadway, Baby!, Agriturismo Malga Domador (Alano di Piave)

ore 18.00 Ambosmundos, Malga Cason del Sol (Pieve del Grappa)

Biglietto 15€ che da accesso a tutti e 3 i concerti, biglietto concerto singolo 8€.

SABATO 29 LUGLIO

ESCURSIONI MUSICALI – Tra Storia e Natura

Non è facile incontrare nelle sale da concerto e altri luoghi di performance un duo formato da violino e violoncello. Quello formato da Eleonora De Poi e Federico Covre ha un quid in più perché i due artisti italiani esprimono con i loro strumenti e i loro dialoghi il tema della danza in musica sotto vari aspetti e periodi. Il programma abbraccia infatti un repertorio che va dal classicismo di Hoffmeister e del Beethoven più giove fino a brani di ispirazione latino-americana e dalla musica dell’est.

Ore 9.00 Colle Averto e Col Campeggia De Poi/Covre Duo, guida Roberto “Popi” Frison

Biglietto 15€. Posti limitati con prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 30 LUGLIO

MONTE GRAPPA JAZZ FESTIVAL DAY 2

Ore 11.00 Marco Centasso Quartet, Rifugio Alpe Madre (Solagna)

ore 14.30 Valentina Fin Quintet, Albergo Ristorante San Giovanni (Solagna)

ore 18.00 Brew 4 Tet, Trattoria Locanda Al Lepre (Valbrenta).

Biglietto 15€ che da accesso a tutti e 3 i concerti, biglietto concerto singolo 8€.

Per informazioni e prenotazioni: www.terregraffiate.it info@terregraffiate.it o via whatsapp al 3755165338

La manifestazione è organizzata dall’omonima Associazione di promozione sociale ‘Terre Graffiate’, con il patrocinio della Regione Veneto e in collaborazione con OperaEstate Festival e altre associazioni partner. La realizzazione della rassegna è resa possibile dalla forte partecipazione delle Amministrazioni Comunali coinvolte. Vedi il programma del festival su www.terregraffiate.it