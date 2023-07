Summer nights in Bertesinella, Festa del panino onto

Dopo il successo del week end appena trascorso, torna per un altro fine settimana, Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16, Summer Nights in Bertesinella, la nuova festa giovani con specialità panino onto. Ma non solo.

Allo stand gastronomico trovate anche Cheeseburger, Panini Vegetariani, Hot Dog, Club Sandwich, Alette di pollo SummerNights leggermente piccanti e gnocchi. E ancora, le frittelle della Lidia, dolci, anguria e crema caffè. Il tutto rinfrescato da spritz, birre e vino.

Nelle serate di Venerdì e Sabato, dalle 21.30, sarete in compagnia di buona musica dal vivo, terminando, poi, Domenica con Dj set e Colour Party.

PROGRAMMA:



VENERDI 14 LUGLIO

Ore 18.30 Apertura mostra dipinti di Roberta Peruzzo e Libiana Breschi (presso la palestra dietro la

chiesa)

Apertura stand A.G.A.P.E. con i loro prodotti tipici (davanti al teatro)

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico e chioschetto cicchetti e aperitivi

Ore 19.30 Apertura pesca di beneficienza

Ore 21.30 Fil the Void - Pop Punk-Rock Band



SABATO 15 LUGLIO

Ore 18.30 Apertura mostra dipinti di Roberta Peruzzo e Libiana Breschi (presso la palestra dietro la

chiesa)

Apertura stand A.G.A.P.E. con i loro prodotti tipici (davanti al teatro)

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico e chioschetto cicchetti e aperitivi

Ore 19.30 Apertura pesca di beneficienza

Ore 21.30 StereoLiga - tributo a Ligabue



DOMENICA 16 LUGLIO

Ore 18.30 Apertura mostra dipinti di Roberta Peruzzo e Libiana Breschi (presso la palestra dietro la

chiesa)

Laboratorio pitture con tempere naturali

Ore 19.00 Apertura stand gastronomico e chioschetto cicchetti e aperitivi



Gallery



Ore 21.00 Colour Party con Dj Levo