Cosa fare a Vicenza e provincia nel lungo weekend fino a Ferragosto

Sono tanti gli appuntamenti nel vicentino questo lungo week end dal 12 agosto 2023 a Ferragosto. Si svolgeranno molte sagre tipiche come quella della Sopressa a Valli del Pasubio e quella degli Gnocchi a Lusiana. Numerosi gli eventi, sia in pianura che in montagna, impossibile dunque segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverere il programma completo.

Sagre

Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio. Gastronomia, prodotti tipici, musica e intrattenimento, ma la vera protagonista della festa sarà proprio lei, la Sopressa.

Festa degli gnocchi a S. Caterina di Lusiana, vere “serate de fuego” con vari tipi di intrattenimenti. Lo stand gastronomico della Sagra offre buonissimi gnocchi e ben 10 sughi. Aperto sia a pranzo che a cena.

Sagra dell'Assunta a Casale. La specialità è spezzatino di musso, un piatto tipico. Ma già dagli antipasti si nota l'impegno degli organizzatori per accontentare tutti i palati, molta cura nei primi, secondi alla griglia, contorni di stagione, polenta ai ferri, dolci fatti in casa, frittella, Casale si caraterizza per essere una sagra che ama il buon mangiare. Il tutto sotto un fresco giardino.

Sagra dell'Assunta all'Anconetta, il quartiere di Vicenza festeggia con tanta buona musica, ottimo cibo e divertimenti per i bimbi.

Sagra dell'Assunta a Vò di Brendola con musica di orchestre, spettacoli con dj set, pesca di beneficenza, enoteca e stand gastronomico.

Sagra dell'Assunta a Sarcedo fino a Ferragosto si balla e ricco stand gastronomico.

Sagra di Tezze sul Brenta, specialità grigliata

Sagra dell'Assunta a Pieve di Chiampo

Sagra di San Rocco al Tretto

Sagra di San Pietro a Valdastico

Sagra dell’Assunta a Sarego, musica, spettacoli, ballo liscio su pista di acciaio. Ricco stand gastronomico con specialità pesce.

Arsiero: Beer Festival, Sagra delle trote dell'Astico, Festa del gnoco de patata

Festa dell'Assunta e Sagra del Gnocco a Pedemonte

In montagna

Cesuna in festa: balli, giochi e gastronomia

Recoaro diventa una galleria d’arte a cielo aperto con il Festival della Scultura

Elettra Lamborghini con il suo sexy reggaeton ad Asiago

Fiaccolata Storica a Calà del Sasso

Escursione con cena al Baito e osservazione con telescopio

Asiagofestival, concerti di musica classica in Altopiano

Aspettando Ferragosto: Phill Reynolds legge e canta Johnny Cash alla Malga Davanti Montenovegno

Ferragosto

Busnelli giardino magico, fino al 15 agosto rassegna culturale a Dueville

Cismon estate: festa di Ferragosto con specialità trote ai ferri

Concerto e pranzo di Ferragosto a Malga Campo Mandriolo

Ferragosto all'agriturismo Al Contadino con cena e musica

Ferragosto tra le vigne a Magia di Barbarano

Ferragosto in alta quota: Cima Portule

Ferragosto a Malga Zonta: commemorazione dell'eccidio nazifascista

Cinema all'aperto

Cinema all'aperto nel Parco di Villa Fabris a Thiene

Cinema all'aperto ai Giardini Parolini di Bassano

Cinema sotto le stelle ai Chiostri di Santa Corona

Opera estate festival a Bassano: musica, teatro, danza

