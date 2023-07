Sagra della Madonna del Rosario a Casale, specialità musso

Nel bel borgo di Casale una tipica sagra con uno stand gastronomico dalle proposte varie. Dal 12 al 16 agosto 2023, si terrà a Casale di Vicenza la Sagra della Madonna del Rosario, una manifestazione che unisce fede, cultura, gastronomia e divertimento.

La specialità è spezzatino di musso, un piatto tipico. Ma già dagli antipasti si nota l'impegno degli organizzatori per accontentare tutti i palati, proseguendo per i primi, poi i secondi alla griglia, contorni di stagione, polenta ai ferri, dolci fatti in casa, frittella, Casale si caraterizza per essere una sagra che ama il buon mangiare. Il tutto sotto un fresco giardino. Ferragosto in compagnia: aperto anche a mezzogiorno con la possibilità di pranzare sotto la pergola.

La sagra propone ogni sera un ricco stand gastronomico aperto dalle 18:30 alle 22:30, dove si potranno gustare le specialità locali, tra cui il piatto storico del “musso” (spezzatino d’asino), la carne alla griglia, gli antipasti, i primi e i secondi piatti, i dolci e le frittelle. Inoltre, ci sarà un’ enoteca e una gastronomia a tema, dove si potranno assaggiare vari tipi di vini e prodotti tipici.

L'intrattenimento musicale spazia dal country al rock, passando per il folk e il pop. Sabato 12 agosto ci sarà la Summer Country con la partecipazione della Country Dance School, Dj Howdy e l’animazione del maestro Walter21. Domenica 13 agosto ci sarà il concerto live dei Soy Taranta, tribute band dei Negrita. Lunedì 14 agosto ci sarà la Mist Party Band, che celebrerà le hits degli anni 2000. Martedì 15 agosto, festa dell’Assunta, ci sarà la S. Messa e il brindisi augurale per tutti i presenti, seguiti dalla presentazione delle opere d’arte di Anna Maria Trevisan e dal concerto live di Sasha Torrisi, omaggio a Lucio Battisti. Mercoledì 16 agosto ci sarà il concerto live dei Patricks, omaggio alla musica irish folk.

Programma

SABATO 12 agosto

– 21:30 Musica e balli con: SUMMER COUNTRY con la partecipazione della Country Dance School,

Dj Howdy e animazione del maestro Walter21

DOMENICA 13 agosto

– 21:30 Concerto live con: SOY TARANTA: Tribute Band dei Negrita

LUNEDI' 14 agosto

– 21:30 Concerto live con: MIST Party Band:

Celebrazione hits anni 2000

MARTEDI' 15 agosto festa dell'Assunta

– 10:00 S. Messa dell’Assunta e brindisi augurale per tutti i presenti

– 11:00 Presentazione opere d’arte di Anna Maria Trevisan a seguire brindisi per tutti i presenti

– 12:30 Apertura straordinaria stand gastronomico

– 21:30 Concerto live con: SASHA TORRISI: Omaggio a Lucio Battisti

MERCOLEDI' 16 agosto

– 21:30 Concerto live con: PATRICKS: Omaggio alla musica Irish Folk

TUTTE LE SERE

• STAND GASTRONOMICO dalle 18:30 alle 22:30

• Spazio missionario: ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONDO ONLUS

• Mercatini ed esposizione prodotti artigianali, CD e vinili

• Scivoli gonfiabili

MENÙ

– antipasti

– primi piatti

– secondi piatti

– carne alla griglia

– piatto storico: “MUSSO” (spezzatino d'asino)

– contorni cotti e crudi

– hot dog, hamburger e bruschette

– dolci

– frittelle

– enoteca e gastronomia a tema

– bar

E' anche un’occasione per visitare lo spazio missionario dell’Associazione Amici del Mondo Onlus, che si occupa di progetti di solidarietà e cooperazione in Africa e America Latina. Lo spazio missionario sarà aperto tutte le sere e offrirà informazioni e testimonianze sulle attività dell’associazione.

La sagra dispone anche di un’area dedicata ai mercatini ed all’esposizione di prodotti artigianali, CD e vinili, dove si potranno trovare oggetti originali e di qualità. Per i più piccoli, ci saranno degli scivoli gonfiabili per divertirsi in sicurezza.

E' un evento da non perdere per chi ama la buona cucina, la musica e il divertimento in compagnia. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. La sagra è facilmente raggiungibile grazie all’ampia area parcheggio disponibile.