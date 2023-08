Sagra dell'Assunta a Sarego: fuochi a ferragosto, specialità pesce

Torna la Sagra dell’Assunta a Sarego, una tradizionale sagra paesana con stand gastronomico, musica, serate danzanti e fuochi d’artificio la notte di ferragosto.

In occasione della "Sagra dell'Assunta" nelle serate dall'11 al 16 Agosto 2023, a Sarego all'interno del Campo di Calcio degli Impianti Sportivi in Via Valle, dalle ore 19:00 alle ore 24:00 ci saranno i Mercatini delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiose ed originali Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.