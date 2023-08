Ferragosto in alta quota: Cima Portule

Boschi radi che lasciano spazio a numerose radure pascolate a pecore, trincee che mescolano la storia della prima e della seconda guerra mondiale, panorami mai visti dalla maggior parte dei frequentatori delle montagne. Lungo sentieri ricchi di sorprese e curiosità, si arriva in uno degli angoli più nascosti dei Sette Comuni: Malga Bosco Secco. Sebbene lontana dal paese, è una dotazione di Canove di Roana, la cui pro loco ogni anno a Ferragosto la mette a disposizione di amici vecchi e nuovi che vogliono festeggiare assieme. Bella gente, buon cibo e tanto divertimento.

MARTEDÌ 15 AGOSTO 2023 DALLE ORE 09:00 ALLE 16:00

Escursione guidata ed eventuale pranzo a Malga Boscosecco a cura della pro loco di Canove

Meta: Malga Bosco Secco

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m, non sono presenti tratti esposti. Si ricorda che al punto di ritrovo non tutte le compagnie telefoniche hanno ricezione.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, cappellino, eventuale crema solare.

RITROVO: ore 10.00 Bar del Rifugio Campomulo

COSTO: 5 € per l’escursione guidata (gratuita per i residenti nel Comune di Roana)

INFO: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

NB: pranzo facoltativo da prenotare insieme all’escursione indicando la partecipazione al pranzo su note. Il costo del pranzo va pagato direttamente in loco alla pro loco.

Evento co-finanziato dall’Amministrazione comunale di Roana e organizzato assieme alla pro-loco di Canove