Escursione con cena al Baito e osservazione con telescopio

Partenza con le ultime luci del giorno, una facile strada forestale ci conduce attraverso il bosco per vedere il sole tramontare dal Monte Erio con una vista mozzafiato sulla conca centrale di Asiago e le Piccole Dolomiti. Una volta raggiunto il Baito Erio, un piccolo gioiello sistemato e gestito dalla Pro Loco di Mezzaselva, sosta per una tipica cena di montagna a buffet (taglieri misti di salumi e formaggi).

Ci sarà la possibilità di usare un telescopio per osservare il cielo e le stelle cadenti tipiche di questo periodo, le perseidi.

La guida, appassionato astrofilo, porterà alla scoperta della volta celeste e di tante curiosità scientifiche e mitologiche che la caratterizzano.

Il rientro sarà poi accompagnato dalla luce delle stelle e magari…dall’incontro con qualche animale notturno!

Sabato 12 Agosto 2023 dalle 20.00 alle 23.00

Escursione guidata cena al Baito e osservazione con telescopio

META: Baito Erio, Mezzaselva di Roana - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, pila frontale (possibilmente con luce rossa).

COSTO: 50€ per l’escursione guidata a persona con utilizzo del telescopio e cena a base di taglieri misti di affettati e salumi.

RITROVO: ore 20.00 di fronte alla PRO LOCO MEZZASELVA - Piazza Cimbri, 21, 36010 Mezzaselva VI -

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 200 m, non sono presenti tratti esposti.

Evento della pro loco di Mezzaselva organizzato in collaborazione con Asiago Guide.