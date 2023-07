Sagra di Tezze sul Brenta

Prezzo non disponibile

Anche quest'anno si sta avvicinando il momento tanto atteso a Tezze sul Brenta: la sagra paesana. Tutte le sere alle ore 19.30 apertura dello stand gastronomico, e poi musica, luna park, enoteca, area liscio e area giovani.

Programma

• VENERDÌ 11 AGOSTO:

- 19:30 APERTURA FESTEGGIAMENTI ,inaugurazione mostra fotografica 50 ANNI CSI TEZZE

Nel palco GIOVANI: ore 21:00 djset SHAKERA

Nel palco LISCIO: ore 21:00 Orchestra Suonami Band & Scuola di ballo TWO DANCE STUDIO

• SABATO 12 AGOSTO

Nel palco GIOVANI:ore 21:00 YOLO w/ Ciso jr e Vise

Nel palco LISCIO: ore 21:00 ALEGRIA! (Salsa-Bachata-Kizomba) & Scuola di ballo FUTURE DANCE SCHOOL

• DOMENICA 13 AGOSTO:

Nel palco GIOVANI:ore 21:00 ALCATLAZ

Nel palco LISCIO: ore 21:00 Joe Bertoni e Marina Feltrin (Orchestra ballo liscio)

• LUNEDÌ 14 AGOSTO:

Nel palco GIOVANI: ore 21:00 TBM (The best 2000s music)

Nel palco LISCIO: ore 21:00 Orchestra Incanto (Orchestra ballo liscio) & Scuola di ballo LE CINCIALLEGRE

• MARTEDÌ 15 AGOSTO:

Nel palco GIOVANI: ore 21:00 djset SOCIAL PONY

Nel palco LISCIO: ore 21:00 LUKA & NIKE Country DJ's (Musica Country)

• MERCOLEDÌ 16 AGOSTO:

Nel palco GIOVANI: ore 21:00 djset BOSA

Nel palco LISCIO: ore 21:00 Lady Band (Orchestra ballo)

Tutte le serate:

- Stand Gastronomico 1000 posti a sedere

- Enoteca 30 Vini in mescita

- Palco giovani (djset e gruppi in acustico)

- Banco Panini ( onti )

- Birreria (7 tipi di birre)

- Pista Ballo liscio (in acciaio e al coperto)

- Pesca di Beneficenza

- Lotteria

- Chiosco "un dolce un dono"

- Angolo Grappa

- Luna Park