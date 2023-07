Cismon estate: festa di Ferragosto con specialità trote ai ferri

Indirizzo non disponibile

Dal 15 al 19 agosto 2023 potrete trovare tanta buona musica, divertimento per i più piccoli e non può mancare il fornitissimo stand gastronomico con le rinomate trotine. Cinque giorni di divertimento alla Festa d'estate a Cismon in Valbrenta.

Programma

- Martedì 15: dj set by Dodo (’80-’90), intrattenimento, balli e animazioni per bambini dalle ore 18:00

- Mercoledì 16: Lord Henry &Jam 3 (Rock e Funk)

- Giovedì 17: dj set Sofia Cibotto (’90-2000)

- Venerdì 18: Bust Hardy, gonfiabili dalle ore 18:00, ore 23:00 grande tombola

- Sabato 19: Dj Pes

Saranno presenti stand gastronomici.

La manifestazione si svolgerà sotto un maxi tendone presso il parco giochi.