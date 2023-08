Concerto e pranzo di Ferragosto a Malga Campo Mandriolo

Un concerto che val bene una passeggiata. Malga Campo Mandriolo è in una fantastica posizione, in una piana che si apre abitata da numerose marmotte e caprioli. Per raggiungerla si parcheggia al Rifugio Val Formica ai Larici e a piedi in 30/40 minuti circa ci si arriva. Per il pranzo bisogna prenotare vista la giornata di festa, in menù pochi piatti freschi, ben curati e gustosi.

MARTEDÌ 15 AGOSTO 2023 ALLE ORE 14:00

Concerto di Ferragosto

Malga Campo Mandriolo